9 detidos por VBG e abuso sexual de crianças

O Ministério Público ordenou a detenção de nove indivíduos suspeitos da prática do crime de Violência Baseada no Género (VBG) e abuso sexual de crianças na cidade da Praia. Os suspeitos, de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades compreendidas entre os 16 e os 52 anos, comunicou a PGR neste sábado, 1.

Segundo a mesma fonte, as detenções ocorreram fora do flagrante delito.

Ao arguido de 41 anos de idade, trabalhador de construção, indiciado da prática de dois crimes de violência baseada no género na forma agravada, perpetrados contra sua mulher, vendedeira ambulante, de 30 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Por sua vez, o arguido de 36 anos de idade, empregado de restaurante, indiciado da prática de um crime de VBG na forma agravada, perpetrado contra sua mulher, empregada de restaurante, de 29 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

No comunicado, o Ministério Público informa que ao arguido de 16 anos de idade, estudante, indiciado da prática de um crime de abuso sexual de crianças, com penetração, perpetrado contra uma colega de escola, adolescente de 13 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

“Ao arguido de 20 anos de idade, trabalhador, indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, perpetrado contra uma adolescente de 12 anos de idade, sua vizinha, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades”, lê-se.

De acordo com a mesma fonte, o arguido de 20 anos de idade, agente de segurança privada, indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, perpetrados contra duas crianças (uma menina e um rapaz - seus primos), de 10 e 12 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto e apresentação periódica às autoridades.

Entretanto, ao arguido de 26 anos de idade, carpinteiro de profissão, indiciado da prática de três crimes abuso sexual de crianças, perpetrados contra sua prima, uma criança de 10 anos de idade, não foram aplicadas quaisquer medidas.

Já o arguido de 31 anos de idade, vendedor ambulante, indiciado da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada e um crime de abuso sexual de crianças - agravado, na sua forma tentada, perpetrados contra a própria filha, criança de 9 anos de idade, foi aplicada a medida de prisão preventiva.

O Ministério Público informa ainda que o arguido de 50 anos de idade, manobrador de máquinas, indiciado da prática de 36 crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, perpetrados contra a sua sobrinha, adolescente de 15 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima, apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do território nacional.

Finalmante, o arguido de 52 anos de idade, eletrotécnico, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, perpetrados contra adolescente de 13 anos de idade, filha sua vizinha, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.