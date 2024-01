Ulisses Correia e Silva e Paulo Rocha acompanham combate a incêndio

Primeiro-ministro e Ministro da Administração Interna vão acompanhar as operações de combate ao incêndio que lavra desde sábado na Serra da Malagueta, no norte de Santiago confirmou ao Expresso das Ilhas fonte oficial.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, vão estar durante esta segunda-feira a acompanhar as operações de combate ao incêndio na Serra da Malagueta.

Fonte oficial confirmou ao Expresso das Ilhas que está previsto um encontro entre os governantes e os responsáveis do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros presentes no local.

O Chefe do Governo faz-se acompanhar nesta deslocação pelo Ministro da Administração Interna, o Ministro da Agricultura e Ambiente, e os Presidentes das câmaras municipais do Tarrafal, Santa Catarina e São Miguel.

De recordar que cerca de 200 operacionais de todas corporações de Bombeiros de Santiago - com excepção de São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago - estão presentes no combate ao incêndio. Os operacionais estão a ser apoiados por militares das Forças Armadas e por dois veículos pesados de combate a incêndios, quatro ligeiros de combate a incêndios e três veículos ambulância.

Segundo o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, o incêndio obrigou à evacuação, por precaução, de 10 famílias da localidade de Figueira-das-Naus