PR lamenta mortes de militares em acidente e lamenta incêndio na serra da Malagueta

José Maria Neves lamentou, em comunicado, a morte dos militares que estavam a ser transportados para auxiliar no combate ao incêndio na Serra da Malagueta e expressou a sua "imensa consternação" pelo incêndio. Governo decreta luto nacional.

O Presidente da República exprimiu hoje "a sua imensa consternação perante o incêndio que já consumiu uma área substancial do perímetro florestal da Serra da Malagueta, tendo originado ainda a perda de vidas humanas. Entende o Chefe de Estado que o todo país está perante uma enorme provação e uma profunda tristeza".

José Maria Neves, em comunicado, expressa "as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas mortais, desejando encontrem forças para fazer face a este momento de profunda perda e sofrimento no seio familiar. Outrossim, o Chefe de Estado saúda os ingentes esforços que, desde muito cedo, vêm sendo consentidos em ordem a debelar este incêndio de proporções trágicas para a nossa realidade, bem como apela ao sentido de união de toda a Nação para a solidariedade que se impõe".

Também o ministro da Administração Interna lamentou a morte do mililtares no acidente e anunciou que as circunstâncias que levaram à morte dos militares ainda estão por apurar.

Paulo Rocha referiu igualmente que após conversa com o Primeiro-miniistro foi decidido decretar Luto Nacional.

De acordo com um comunicado do Serviço Nacional de Proteção Civil, hoje, além dos 200 operacionais de todas corporações de Bombeiros de Santiago, também estão envolvidos no combate aos vários focos de incêndio, os militares das Forças Armadas

As equipas contam com o apoio de dois veículos pesados de combate a incêndios, quatro veículos ligeiros e três ambulâncias.

Foram evacuadas, por precaução, 10 famílias da localidade de Figueira-das-Naus.