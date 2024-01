Incêndio na localidade da Serra Malagueta regista seis feridos sendo um em estado grave

O Serviço Nacional de Proteção Civil informou que até o momento, cinco feridos ligeiros e um ferido em estado grave, do incêndio que arde na localidade da Serra Malagueta, foram evacuadas para o Hospital Regional Santiago Norte, Santa Rita Vieira. Também foram evacuadas, por precaução, dez famílias da localidade de Figueira-das-Naus.

O Serviço Nacional de Proteção Civil, sublinhou em comunicado, hoje, que o alerta do incêndio foi dado às 10 horas e 30 minutos do passado sábado, dia 01 de Abril, tendo chegado imediatamente ao local os Bombeiros da Assomada e do Tarrafal.

De acordo com um comunicado, até ao momento, 200 operacionais de todas corporações de Bombeiros de Santiago, bem como militares das Forças Armadas estão envolvidos no combate aos vários focos de incêndio.

As equipas contam com o apoio de dois veículos pesados de combate a incêndios, quatro veículos ligeiros e três ambulâncias.

Até ao momento estão envolvidas no combate ao incêndio o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente do município do Tarrafal e Santa Catarina, Direção do Parque Natural da Serra Malagueta, câmaras municipais do Tarrafal e de Santa Catarina e militares das Forças Armadas.