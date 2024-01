Governo decreta dois dias de Luto Nacional em memória às vítimas militares

O Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que vão ser decretados dois dias de luto em memória às vítimas militares do acidente com a viatura das Forças Armadas a caminho da Serra da Malagueta, onde prestavam apoio no combate ao incêndio.

Em comunicado, José Ulisses Correia e Silva, lamentou o acidente que ceifou a vida de sete militares e reiterou o apoio do Governo aos familiares das vítimas.

“Estou a acompanhar esta trágica situação, pelo que manifesto em nome do Governo de Cabo Verde, minha total solidariedade aos familiares e à instituição Forças Armadas. As nossas preocupações e desejos de recuperação para os feridos, alguns em estado grave, de entre os quais um colaborador do Ministério da Agricultura e Ambiente. O Governo presta total apoio aos familiares das vítimas”.

O acidente com o camião das Forças Armadas, aconteceu na estrada de Guindon, no município do Tarrafal, no interior de Santiago, e custou a vida a sete militares.

O veículo, que tinha como ocupantes 20 militares das Forças Armadas de Cabo Verde, se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta, quando capotou, resultando em uma tragédia, afectando várias vítimas.

O incêndio que teve início no sábado, dia 1 de Abril, na localidade da Serra Malagueta, por volta das 10 horas, na zona de “Xinta Garça” Ribeira Cuba, estima-se que já tenha afectado até ao momento entre 60 a 70 hectares de terra.

O Serviço Nacional de Proteção Civil informou que até o momento, cinco feridos ligeiros e um ferido em estado grave, do incêndio que arde na localidade da Serra Malagueta, foram evacuados para o Hospital Regional Santiago Norte, Santa Rita Vieira. Também foram evacuadas, por precaução, dez famílias da localidade de Figueira-das-Naus.

A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago (CMT), em comunicado, alerta a população de Guindão, Figueira das Nau, Figueira da Muita, Midjo Branco, Ribeira da Prata e Achada Longueira, visto a existência ainda de algumas frentes do incêndio que continuam activas, e em um estado mais crítico tendo em conta os fortes ventos que se fazem sentir.

A CMT informa que as equipas no terreno têm estado a fazer esforços para a evacuação das pessoas e animais nas comunidades mais próximas destas frentes, particularmente a frente que aproxima Bongolom, em cima de Ribeira da Prata, a frente em Monte Vermelho e outra frente entre Recanto e Achada Meio.