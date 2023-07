Detido suposto autor do incêndio na zona florestal da Serra Malagueta

O suposto autor do incêndio que teve início no sábado, dia 1 de Abril, na localidade da Serra Malagueta, por volta das 10 horas, na zona de “Xinta Garça” Ribeira Cuba, foi detido hoje pela Polícia Nacional (PN).

De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), o suposto autor do incêndio de grande proporção, é um indivíduo de sexo masculino da comunidade de Serra Malagueta, que neste momento se encontra detido na esquadra Policial de Santa Catarina.

Segundo o MAA, o fogo que começou na zona de “Xinta Garça”, Serra Malagueta, alastrou-se na direção Nordeste (direção Tarrafal-Santa Catarina) para as zonas de Curral de Asno, Locotano, Pedra Cumprida, Curral Velho, Monte Vermelho, Ponta Txada, Figueira das Naos e Fundura.

“A área afetada neste momento estima-se entre 60 a 70 hectares, zonas de altitude e de difícil acesso. As vegetações afetadas foram vegetações arbustiva e herbácea (pastos), carapate e algumas acácias Holocerica de pequeno porte”, lê-se no comunicado do MAA.

A nível da comunidade, as informações avançadas pelo MAA, asseguram que nenhuma casa foi afectada, entretanto alguns currais localizados no Fundo de Curral Velho foram atingidos .

A equipa da Proteção Civil tem nos terrenos cerca de 128 efectivos operacionais e a comunidade tem estado a participar disponibilizando meios como, água e alguns materiais.

O comunicado explica ainda que as dificuldades no combate ao incêndio prendem-se ao difícil acesso do local, devido a orografia do terreno. O forte vento que se fazia sentir, ontem e a elevada temperatura que se regista hoje, também dificultam o combate às chamas.