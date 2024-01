Acidente com camião das Forças Armadas no interior da Ilha de Santiago provoca sete mortos e vários feridos

Um acidente com um camião das Forças Armadas ocorrido na tarde de hoje, na estrada de Guindon, no município do Tarrafal, no interior de Santiago, custou a vida a sete militares que estavam a ser transportados para prestar auxílio no combate ao incêndio na Serra da Malagueta. Há ainda vários feridos.

As informações dão conta que o veículo, que tinha como ocupantes 20 militares das Forças Armadas de Cabo Verde, se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta, que ainda apresenta uma frente activa na área de Monte Semedo.

No trajecto, o veículo capotou, resultando em sete mortes confirmadas até o momento, além de outras vítimas.

O acidente ocorreu entre Guindão e Curral Velho, no Município do Tarrafal, enquanto parte do contingente militar seguia para Ribeira das Pratas, onde o fogo está a alastrar rapidamente. As vítimas foram levadas para atendimento médico na Delegacia de Saúde no Tarrafal e em Assomada.

Segundo um comunicado oficial do Gabinete do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, as vítimas mortais vão agora ser indentificadas para que, posteriormente, as famílias sejam contactadas.

De acordo com um comunicado do Serviço Nacional de Proteção Civil, hoje, além dos 200 operacionais de todas corporações de Bombeiros de Santiago, também estão envolvidos no combate aos vários focos de incêndio, os militares das Forças Armadas.

As equipas contam com o apoio de dois veículos pesados de combate a incêndios, quatro veículos ligeiros e três ambulâncias.