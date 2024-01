Prémio Nacional de Publicidade: Agência Mantra arrebata 12 dos 29 prémios do concurso

​A Agência Mantra destacou-se hoje no Prémio Nacional de Publicidade (PNB) ao conquistar 12 dos 29 troféus nas diferentes categorias na sexta edição, realizada na noite passada, na Cidade da Praia.

O evento que já vai na sua sexta edição foi organizado pela EME-Marketing & Eventos, com objectivo de reconhecer os trabalhos publicitários criados, produzidos e comprovadamente divulgados em Cabo Verde, em 2022.

Outros destaques da noite foram a Agência DBX-Marketing e Comunicações, que levou três prémios, e a Agência Cabo-Verdiana de Imagens (ACI), com dois troféus.

A Gala começou com o anúncio do vencedor do Prémio Público de Publicidade que foi a Cidade Comunicações, com o trabalho Black Friday. Ainda neste trabalho, Oracy Cruz foi distinguido com o certificado Influencer Digital.

Logo de seguida, Edson Gomes e Rossana Fernandes, da Uni-Piaget, foram anunciados como vencedores do Prémio Júnior Universitário, com o projeto eco.cv. Na categoria Internet, à Bro Consulting foi atribuída o prémio Palmeira Responsabilidade Social Mantra Publicidade, a vencedora do Prémio Palmeira Bronze e Gold, e Stepham Cardoso, vencedor do Prémio Palmeira Silver.

Na categoria Rádio, a Top Mais Media, vencedor do Prémio Responsabilidade Social, Rádio Comercial levou o Prémio Melhor Jingle, a GC Comunicações, vencedor do Prémio Palmeira Bronze, a Top Mais Media, vencedor do Prémio Palmeira Silver, o vencedor do Prémio Palmeira Gold nesta categoria foi para a Agência Mantra e para melhor Jingle Rádio o vencedor foi a Rádio Comercial.

Na categoria Branding, o vencedor do Prémio Palmeira Bronze foi o Bro Consulting, a Mantra Publicidade ficou com Prémio Palmeira Silver e o Prémio Palmeira Gold nesta categoria ficou com DBX – Marketing e Comunicações. Na categoria Print, a mantra venceu o Prémio Palmeira Bronze, Silver e Gold.

Na categoria Branding Activation, a Mantra Publicidade foi atribuída o Prémio Palmeira Responsabilidade Social, bem como o Prémio Palmeira Silver e o grande vencedor nesta categoria, com o prémio Palmeira Gold, a DBX – Marketing e Comunicações.

Na categoria Televisão o júri da VI Edição do PNP premiou também pela primeira vez o Melhor Conceito Criativo e o vencedor foi a Mantra Publicidade.

Nesta categoria, a Mantra Publicidade também ficou com o Prémio Palmeira Silver, a Cidade Comunicações, Palmeira Bronze, e o grande vencedor desta categoria a Agência Cabo-Verdiana de Imagem (ACI), com o Prémio Palmeira Gold.

Na categoria Campanha Integrada o vencedor do Prémio Palmeira Responsabilidade Social foi a Mantra Publicidade, o Prémio Palmeira Bronze foi a DBX – Marketing e Comunicações, o Prémio Palmeira Silver, a Mantra Publicidade, e o grande vencedor, com o prémio Palmeira Gold, a ACI.

Após a premiação, e em declaração à imprensa, o representante da Mantra Publicidade, Junior Lisboa, considerou que esses prémios conquistados são trabalhos de “muito esforço e talento” da sua equipa, que é gerida por cabo-verdianos.

Lembrou ainda que no ano passado a Mantra Publicidade tinha ganhado também o maior número de troféus no PNP.

Por sua vez, a administradora da EME-Marketing & Eventos e directora do PNP, Maria Martins, disse que esta sexta edição tem um “balanço positivo”, e que o PNP está a crescer e a desenvolver-se ano após ano.

“O sentimento é de muita gratidão e satisfação perante os resultados que tivemos nesta edição”, acrescentou.

Segundo Maria Martins, esta edição teve ao todo 155 peças concorrentes, mas somente 45 foram selecionados para concorrerem em nove categorias.

“Estamos com boa indústria criativa neste ramo em Cabo Verde e que está a dar passos seguros, o que é o objectivo do PNP contribuir para o desenvolvimento deste sector. A publicidade é uma indústria que cresce todos os dias, é ela também que financia os medias, a educação, o desporto e a saúde. Quanto mais e melhores trabalhos tivemos, mais meios e capacidade de subsistência teremos” ressaltou.