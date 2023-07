​Conselho de Comandos da PN recomenda mais câmaras de videovigilância em todas as ilhas e novas unidades policiais

A criação de condições para a instalação de câmaras de videovigilância em todas as ilhas, a construção de novas unidades policiais e a aposta na especialização dos efectivos são algumas das recomendações saídas do 17º Conselho de Comandos da Polícia Nacional (PN) que terminou, hoje, em São Vicente.

A reunião decorreu durante três dias e as conclusões e recomendações foram apresentadas esta tarde pelo Subintendente da PN, Domingos da Rosa.

“Impulsionar o concurso para o ingresso de agentes e de acesso para subchefes e chefes de esquadra em número que contribua para o aumento de efectivos, visando o reforço das actividades operacionais da PN face às demandas que a conjuntura actual exige da PN, criar condições para a instalação de câmaras de videovigilância em todas as ilhas, dado a sua importância como meio de prevenção e dissuasão ao cometimento de crimes”, aponta.

A criação de condições para se ultrapassar a situação pendente relativamente ao subsídio de condição policial, o equipamento do Centro Nacional de Formação da PN com uma máquina industrial, bem como apetrecha-lo com vedação e mais câmaras de videovigilância e a realização de formações especializadas para o pessoal dos diferentes ramos que integram a força policial são outras recomendações.

“Realizar acções de formação e especialização ao pessoal da DEF e do trânsito em tecnologias de informação e comunicação, capacitar os efectivos com formação no domínio da investigação criminal, particularmente na preservação e gestão do local de crime, uso de equipamentos de recolha e conservação de provas; colocar nos serviços de fronteira pessoal policial com especialidade adequada, face à natureza e especificidade da função”, refere.

O Conselho de Comandos da Polícia Nacional recomenda, igualmente, a construção de novas unidades policiais, com destaque para os concelhos da Brava, Santa Cruz, Calheta de São Miguel, Tarrafal de São Nicolau, Ribeira Grande de Santiago, bem como adquirir geradores de corrente eléctrica para as esquadras.

A disponibilização de orçamento para a aquisição de equipamentos operacionais, especialmente armas, coletes à prova de bala, escudos, capacetes, bastões, algemas e cassetes são outros pontos que constam do documento. Também para melhorar a actuação policial, o Conselho sugere a realização de acções de formação e actualização para o pessoal policial sobre as alterações introduzidas no regime jurídico de armas e suas munições.