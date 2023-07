Município de Santa Cruz celebra hoje 52 anos da sua criação

​O município de Santa Cruz, no interior da ilha de Santiago, considerado o maior concelho agrícola desta ilha, comemora hoje 52 anos da sua criação, em 1971.

De acordo com dados publicados no site da autarquia na Internet, Santa Cruz tem 109 quilómetros quadrados e foi proclamado concelho pelo decreto-lei 108/71, de 22 de Março, pela desanexação de duas freguesias da municipalidade da Praia.

A criação deste município do interior de Santiago, que tem a sede na cidade de Pedra Badejo, teve como objectivo promover o desenvolvimento de actividades que o crescimento populacional impunha e possibilitar às populações contactos rápidos com as sedes, quer do concelho quer das freguesias, onde os seus problemas deviam ser resolvidos.

Considerado como o concelho mais agrícola da ilha de Santiago, com a prática da agricultura a desdobrar-se nas modalidades de regadio e sequeiro, tornando-se assim a principal actividade económica que, aliada ao sector da pesca, ocupa cerca de 45% da população activa de Santa Cruz.

Deste modo e considerando a situação da seca e do mau ano agrícola que assola o País, este concelho torna-se num dos municípios mais afectados.

O concelho de Santa Cruz tem actualmente uma população residente de 25.152, sendo 49,5 % do sexo masculino e 50,5% do sexo feminino, representando 9,2% a nível da ilha de Santiago e 5,1% a nível de Cabo Verde, apontam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No campo das condições de vida, 79,5% dos 6.334 agregados familiares têm acesso à electricidade, 18,3 % usam vela para a iluminação, 63,1% têm acesso à casa de banho e 61,3% à água canalizada da rede pública, 10,4 % abastecem através de auto-tanque e 11,4 utilizam outra fonte (poço, levada, nascente e outro), 47,5% usam gás para cozinhar e 50,1% usam a lenha para cozinhar.

No âmbito da comemoração dos 52 anos do município, está prevista uma sessão solene da Assembleia Municipal, que se realiza hoje, a partir das 15h00, e que vai ser presidida pelo vice-primeiro-ministro, Olavo Correia.