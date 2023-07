Crimes contra património representam mais de metade das ocorrências registadas pela PN em 2022

Os crimes contra património representam 57,9% do total das ocorrências registadas na Polícia Nacional em 2022. Os furtos representam 11,6% e os roubos 43,8% do total. Os dados foram divulgados hoje, pela Direcção da Polícia Nacional, no arranque do 17º Conselho de Comandos da Polícia Nacional, que decorre em São Vicente.

Ainda no que se refere aos tipos de crimes registados, os dados da PN apontam que os crimes contra pessoas representam, no total, 42,1% do total das ocorrências.

A PN registou 33 homicídios em 2022, mais quatro quando comparados com 2021. A maioria, num total de 20 casos, no concelho da Praia.

Crimes enquadrados como VBG registaram um agravamento em 16%, com 337 ocorrências, face a 2021. As ofensas corporais situaram-se em 365 incidentes assinalados, correspondendo a um aumento de 14%f. Os números apontam para uma redução do número de denúncias de casos de abuso sexual de menores em 43%.

Em 2022, a força policial efectuou 478 apreensões de armas artesanais, mais 158 em relação a 2021. Também foram apreendidas mais de 8.900 munições, 5.900 a mais quando se compara com o ano anterior.

Das 22.344 ocorrências registadas durante o ano de 2022,foram esclarecidas 15.082, equivalente a 68%.

Segundo o director nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, os dados demonstram os “bons resultados” alcançados na prevenção da criminalidade.

“Continuaremos com as nossas operações especiais de prevenção criminal e com megas operações conjuntas, por forma a que a percepção de insegurança nos principais centros urbanos, e não só particularmente na Praia, esteja ao nível do desejado”, assegurou.

A reunião do Conselho de Comandos , que decorre esta quarta-feira em São Vicente, antecede o seminário sobre “Prevenção e combate ao Crime de armas: Regime jurídico de armas e munições em Cabo Verde”.