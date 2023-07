Bombeiros em São Vicente podem ficar sem viaturas operacionais “a qualquer momento”

O Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (SIACSA) alerta para a iminência da corporação de bombeiros de São Vicente ficar sem viaturas operacionais. Denúncia feita hoje, em conferência de imprensa, realizada pelo Coordenador do Sindicato que representa os bombeiros.

Heidy Ganeto fala numa situação” lamentável”, que necessita de uma “resposta urgente”.

“As portas estão abertas, mas viaturas para prestar auxílio estamos na iminência de ficar sem viaturas. Efectivamente, a corporação dos Bombeiros possui quatro viaturas de combate de incêndio, dos quais duas estão inoperacionais, uma autoescada inoperacional há 3 anos. Temos 3 ambulâncias e apenas uma está activa, mas padece de problemas mecânicos, colocando em perigo os operacionais e utentes na via, uma vez que ao desligar o motor fica sem direcção e travagem ineficaz”, enumera.

Na mesma linha Milton Lima, delegado sindical dos bombeiros, afirma que a corporação não reúne condições para responder as demandas diárias, devido à falta de meios materiais e de recursos humanos.

“Actualmente, temos 10 bombeiros efectivos, a dividir por quatro turnos. Dá uma média de dois bombeiros e meio. Continuamos a enfrentar as mesmas dificuldades denunciadas há muito tempo. Também o nosso parque automóvel, além das viaturas inoperacionais, aquelas que ainda estão no activo, são obsoletas. E a falta de condições não nos deixa cumprir a nossa missão com rigor”, assegura.

O aumento do número de efectivos, conforme os números definidos pelo estatuto da classe, a melhoria das condições de trabalho, melhores equipamentos de protecção individual e de trabalho são reivindicações antigas dos soldados da paz em São Vicente.