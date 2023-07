Suspeito de burla proibido de sair do país

O Tribunal da Comarca do Sal proibiu um suspeito de burla agravada e simples de sair da ilha e do território nacional.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária divulgado esta segunda-feira, o suspeito foi detido na manhã do dia 24 de Março, fora de flagrante delito.

Trata-se de um homem de 36 anos de idade, residente na cidade de Santa Maria. O indivíduo é suspeito de praticar três crimes de burla, sendo dois na sua forma agravada e um simples.

A mesma fonte refere que o detido, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, no mesmo dia à tarde, para o efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado, cumulativamente apresentação semanal na Esquadra Policial, proibição de saída da ilha Sal e do território nacional.