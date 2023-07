PR quer a diáspora mais envolvida no processo de transformação de Cabo Verde

O Presidente da República quer mobilizar a diáspora nos Estados Unidos da América para acelerar o processo de transformação de Cabo Verde.

José Maria Neves falava, esta manhã, em conferência de imprensa sobre a sua deslocação aos EUA de 1 a 5 de Abril, onde realizará a sua primeira Presidência na Diáspora.

“Nós queremos novos patamares para a contribuição da diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde e a minha ambição é mobilizar essa diáspora para acelerarmos o processo de transformação de Cabo Verde. E é nessa linha que nós vamos para esta visita, com uma expectativa muito elevada, e espero que consigamos cumprir esses objectivos” avança.

Durante a primeira Presidência na Diáspora, José Maria Neves visitará as comunidades emigradas nos estados do Connecticut, Massachusetts e Rhode Island. O chefe de Estado disse que vai reunir com professores, universitários, estudantes, jovens empresários e empreendedores.

"E também estarei com empresários de ascendência cabo-verdiana para discutirmos o empreendedorismo na diáspora, e o empreendedorismo também em Cabo Verde, como é que podem investir, como é que se pode promover o investimento aqui em cabo verde", explica.

O Presidente da República de Cabo Verde, também irá condecorar vários cabo-verdianos que se destacaram na vida comunitária nos EUA.