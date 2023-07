Lusófona acolhe em Outubro congresso internacional sobre “Ciência, Inovação e Desenvolvimento”

A Universidade Lusófona de Cabo Verde (ULCV) acolhe em Outubro o 1º congresso internacional com foco na Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia.

O evento acontecerá de forma híbrida, nos dias 18, 19 e 20 de Outubro, com presença de investigadores nacionais e internacionais. Segundo o reitor da ULCV, Carlos Delgado, a realização do congresso enquadra-se no projecto de relançamento da universidade.

“Assumindo o seu papel de dinamizadora de conhecimento, a Universidade Lusófona de Cabo Verde vai levar a cabo um congresso internacional para reflectir e analisar o papel da inovação e da investigação científica na Lusofonia, especialmente em Cabo Verde”, afirma.

Compreender os campos e principais potencialidades da investigação científica no arquipélago é uma das metas do congresso que em debates organizados deverá reflectir sobre temas como economia azul, energias renováveis transição digital, novas tecnologias de informação e comunicação, entre outros.

Carlos Delgado, que falava em conferência de imprensa realizada hoje, no Mindelo, aponta que o congresso estará em “consonância” com as linhas do desenvolvimento de Cabo Verde.

Além da comissão científica, que integra investigadores nacionais e internacionais, foi criada uma comissão de honra, co-presidida pelos presidentes de Cabo Verde e Portugal, entre outras personalidades oriundas, nomeadamente, de Brasil, Portugal, EUA, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Em breve deverá ser anunciado o call for papers.