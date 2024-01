Electra aposta na eficiência energética em São Filipe

97 candeeiros de vapor de sódio substituídos por candeeiros LED o centro histórico da cidade da Ilha do Fogo

No âmbito das políticas para Eficiência Energética traçadas pelo Governo de Cabo Verde e pela Electra, em parceria com a Câmara Municipal de São Filipe, está em fase de implementação, já avançada, o projecto de substituição de 97 candeeiros de vapor de sódio para candeeiros LED de 42W.

Para já, foram instalados 84 luminárias LED, faltando uma localidade onde a Electra está a proceder à substituição de postes de madeira, e uma outra localidade onde a Câmara Municipal está a efectuar obras de requalificação.

A Electra comparticipou com custos de montagem, acessórios de ligação e suporte técnico.

Este trabalho, refere a Electra, dá continuidade ao projecto de melhoria substancial na eficiência do sistema de iluminação pública com as Luminárias LED já instaladas nas Cidades da Praia, Mindelo, Santa Maria - ilha do sal, Ponta do Sol – Ribeira Grande e Porto Novo - Santo Antão, Tarrafal de são Nicolau, Santa Catarina do Fogo, Calheta e nas localidades rurais da ilha de Santo Antão: João Bento e Ponte Sul / Chã de Mato no interior do concelho do Porto Novo.