Leite doado por Portugal distribuído por concelhos em crise alimentar

O governo vai dividir pelas escolas de quatro municípios do país – um de Santo Antão e três de Santiago – o leite em pó doado por Portugal

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, de 23 de Março, as quatro toneladas de leite em pó doadas por Portugal serão distribuídas gratuitamente nas escolas de Porto Novo (ilha de Santo Antão), Santa Cruz, Ribeira Grande e São Domingos (Santiago), como “reforço da alimentação escolar” nestes concelhos, “que apresentam maior prevalência de população em situação de crise alimentar”.

A mesma resolução determina a distribuição de cinco toneladas de sopas desidratadas, doadas pelo Governo do Brasil, em todos os concelhos do arquipélago, processo que será conduzido também pela Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social e Escolar (Ficase).

Segundo o governo, é esperada uma segunda doação de 25 toneladas de sopas desidratadas pelo Brasil, quantidade que será igualmente distribuída por todos o país.