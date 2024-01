Iniciativa de inclusão de imigrantes lançada na cidade da Praia

A campanha “A Diversidade Nos Enriquece: Independentemente da nacionalidade, origem ou religião, todos nós contribuímos”, foi lançada hoje na cidade da Praia. A iniciativa está enquadrada no II Plano de Acção para a Imigração e Inclusão Social de Imigrantes, da Alta Autoridade para a Imigração (AAI), com o intuito de promover a multiculturalidade em contexto imigratório e uma melhor integração social de imigrantes.

Cármen Barros, presidente da Alta Autoridade para a Imigração, diz que com a campanha pretende-se combater a discriminação e promover o respeito pela diversidade cultural

“É um apelo à acção, uma chamada para que todos nós nos unamos e construamos um futuro melhor. Pois que qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade, origem, etnia ou religião, merece oportunidade de ser bem-sucedida, de ser valorizada, respeitada e apreciada. Pois é o que diz a lei, é o que estou aqui a dizer no discurso, agora façamos uma reflexão, vamos ao fundo da nossa alma e ver se efectivamente respeitamos a diferença” afirma.

A cerimónia de lançamento da campanha foi presidida pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Fernando Elísio Freire refere que o lema da campanha, “A diversidade nos enriquece”, capta a essência da missão de criar uma sociedade onde as pessoas de todas as origens possam prosperar.

"A discriminação que é feita em função da nacionalidade, em função da origem, em função da etnia, em função da língua, e de todas as diferenças que tem um pendor cultural e de outras ordens de pessoas que vêm de outros países, de outras origens, mas que são como nós, porque são ser humanos ", explica

A campanha “A Diversidade Nos Enriquece: Independentemente da nacionalidade, origem ou religião, todos nós contribuímos”, também tem por objectivos reforçar a importância da diversidade cultural em Cabo Verde e destacar e valorizar a contribuição dos cidadãos estrangeiros e imigrantes no processo do desenvolvimento de Cabo Verde em diferentes sectores. A mesma prevê prevenir práticas discriminatórias, comportamentos e atitudes negativas face aos imigrantes, promover, no seio da comunidade estrangeira e imigrante, o conhecimento e respeito pelas normas e regras do país de acolhimento, bem como fomentar a coesão social através do respeito pela diversidade cultural, de origens e de religiões.

Esta iniciativa vem no âmbito do Projeto Coop4Int – Strengthening Migrant Integration through cooperation between Portugal and Cabo Verde , implementado pelo Alto Comissariado para as Migrações de Portugal (ACM), a Alta Autoridade para a Imigração, o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), que conta com o apoio financeiro da União Europeia,

A campanha terá a duração de 1 ano e do âmbito nacional.