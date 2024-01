PM quer transformar Cabo Verde num hub digital "para atrair investidores e nómadas digitais"

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que Cabo Verde “tem condições para se afirmar como um país líder digital”. A garantia foi dada na inauguração da Leadership Summit Cabo Verde que decorre hoje e amanhã, na cidade da Praia.

Assegurando que eventos como este “criam valor”, o Primeiro-ministro apelou a que esta seja “uma aposta para ficar e há todo o interesse, do lado de Cabo Verde, para mais eventos destes”.

“Cabo Verde tem condições para se afirmar como um país líder digital”, defendeu Ulisses Correia e Silva, assinalando ainda que a conectividade do país com o mundo “é muito importante”.

“Queremos transformar Cabo Verde num hub digital atraindo investidores e nómadas digitais”, assumiu.

A aposta na transição para o digital vai favorecer países como Cabo Verde por causa da sua condição de arquipélago, considera o PM, para quem “a conectividade digital é um factor transformador da realidade das ilhas”. Neste desiderato, o chefe do executivo destacou o trabalho que o governo está a fazer na criação de “um portal da transparência onde todas as operações do Estado estão acessíveis para todos através de um click”.

A terminar, o PM fez referência à importância de programas como o weblab “onde crianças e adolescentes têm acesso pela primeira vez à programação”, mas também “à aposta no ensino de inglês que agora se inicia no 5° ano de escolaridade”.

Usar o digital centrados na pessoa

Filipe Vaz, CEO da Tema Central e organizador do evento, disse que nesta primeira edição do Leadership Summit Cabo Verde estão reunidas “várias gerações de líderes para darem respostas às grandes questões que marcam a actualidade”.

A transição digital tem sido um desses temas, no entanto, advertiu Filipe Vaz, “devemos usar o digital sempre centrados na pessoa humana”, salientando que “as máquinas, sendo bem utilizadas, libertam a mente humana para tarefas mais intelectuais”.

Já Ricardo Henriques Tomás, da empresa the Office,e co-organizador do evento, sublinhou que o Leadership Summit Cabo Verde surgiu pela necessidade de “de trazer para Cabo Verde eventos que promovam o conhecimento”.

“Com a nova liderança digital, surgem os líderes digitais que devem ser capazes de alinhar os objectivos das empresas com as necessidades das pessoas. Cabo Verde tem dado passos firmes na transição digital e é um exemplo de como a digitalização melhora os serviços públicos”, concluiu.