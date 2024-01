Nasceram 114 000 tartarugas-comuns no Sal e Boa Vista

A ilha do Sal registou quase 40 000 nascimentos, enquanto na Ilha da Boa Vista ocorreram mais de 76 000. A tartaruga-comum ou Caretta Caretta está internacionalmente classificada como vulnerável e apresenta uma alta probabilidade de se tornar numa espécie em perigo de extinção.

O Projeto Biodiversidade e a Bios.CV, organizações para a conservação do ambiente, apresentaram recentemente resultados considerados satisfatórios da temporada de nidificação da tartaruga-comum de 2022, divulgou hoje o Grupo hoteleiro RIU numa nota de imprensa.

Segundo a nota, as duas ONG, que contam há vários anos com o apoio da cadeia hoteleira RIU Hotels & Resorts, a maioria dos nascimentos ocorreu nas ilhas do Sal e Boa Vista.

“Esta temporada, a ilha da Boa Vista albergou 60 % do total dos nascimentos de tartarugas de Cabo Verde, com 32 868 ninhos. Destes, 6091 permaneceram sob o cuidado da Bios.CV dentro da Reserva Natural das Tartarugas. A unidade de criação apresentou altos índices de sucesso, com a libertação de 38 480 crias no mar. Além disso, a Bios.CV conseguiu monitorizar 2595 destas tartarugas e resgatar 13 exemplares da morte. Por outro lado, a entidade fez experiências nos ninhos para procurar soluções para a grave ameaça que envolve o aquecimento global”, avança a mesma fonte.

Por sua vez, o Projeto Biodiversidade registou um total de 16 033 ninhos na ilha do Sal. “Destes, 1715 estiveram distribuídos pelas 5 unidades de criação da entidade, que libertou 76 231 crias no mar. A de maior tamanho, que se encontra na praia à frente dos hotéis que a RIU tem na ilha, albergou mais de metade destes ninhos. Por outro lado, foi patrulhado um total de 24,2 km da costa na ilha e foram monitorizadas 4266 tartarugas. Na ilha do Sal, todos os ninhos das zonas urbanizadas estão protegidos em unidades de criação, as quais desempenham um papel fundamental e minimizam o impacto do turismo e da poluição luminosa”.

Outro marco importante, avança o Grupo Riu, foi a redução dos números de caça de tartarugas, que passou das 440 capturas de 2021 para as 135 de 2022.

Para uma maior proteção dos ninhos, os viveiros contam com a monitorização e vigilância dos voluntários da Bios.CV e Projeto Biodiversidade.

“O apoio da cadeia permite que haja um acampamento para uma parte da equipa de vigilância das praias, que está formada por cerca de vinte pessoas. Desta forma, damos o nosso contributo para a protecção da tartaruga-comum, classificada como vulnerável pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza). Isto significa que a sua probabilidade de se tornar numa espécie em perigo de extinção é alta. O contributo da RIU para este projecto enquadra-se no objectivo da cadeia hoteleira de aumentar o seu investimento social em todos os destinos em que exerce a sua actividade, o que permite equilibrar a sua presença empresarial e o seu envolvimento no desenvolvimento local”.