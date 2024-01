​Nações Unidas Cabo Verde com resultado “altamente” positivo em 2022 – Ana Touza

A Coordenadora Residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Touza, apontou hoje que o ano de 2022 registou resultados “altamente positivos” em Cabo Verde. Apesar da pandemia da Covd-19 conseguiu-se mobilizar mais recursos do que o previsto.

Ana Touza avançou essas informações à imprensa, hoje, na reunião de alto nível do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde para apresentar ao Governo e aos parceiros nacionais e de desenvolvimento, os principais resultados obtidos em 2022.

“Esta reunião tem como objectivo apresentar resultados do trabalho de 2022 que efectivamente foi o último ano do quadro de cooperação, os resultado são muito bons apesar da pandemia e das crises, conseguimos até mobilizar mais recursos do que o previsto, 97 milhões de dólares, e de sublinhar que atingimos resultados positivos em cada uma das árias que vamos apresentar, as cinco árias do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS), nomeadamente Planeta, pessoas, prosperidade e parceria, cada uma destas árias com bons resultados”, informou.

A reunião de alto nível contou também com a apresentação do plano de implementação do novo Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em Cabo Verde, UNCF (2023-2022), assinado em Outubro de 2022, que segundo esta responsável conta com um novo formato e foram identificadas outras áreas de actuação.

“O plano de trabalho para 2023, tem um valor de 17 milhões de dólares, que é aproximadamente o valor que estamos a trabalhar anualmente. Em relação às áreas, que estão alinhadas com o plano de trabalho do Governo, é fortalecer o capital humano, melhorar o potencial de inclusão económica e aumentar a resiliência das mudanças climáticas. É muito importante para nós fortalecer a capacidade de governança de todas as áreas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, avançou.

Segundo Ana Touza, Cabo Verde tem objectivos bem claros e um dos grandes desafios que tem como país insular é a mudança climática. “Mudanças que não são provocadas por acções no país mas que Cabo Verde acaba por receber um forte impacto”.

“Uma das prioridades dos ODS são tudo que tem a ver com a acção de restauração da resiliência contra mudanças climáticas, nomeadamente a seca, o impacto no mar e o aumento da temperatura do mar e o impacto nos ecossistemas. Uma outra área de muita importância tem a ver com fortalecer o capital humano, não só a educação mas também manter a saúde da população, depois de enfrentar uma pandemia, é imprescindível reforçar o sector da saúde, isso referente ao ODS 3”, apontou.

A coordenadora das Nações Unidas Cabo Verde apontou ainda uma outra área, que no seu entender é de extrema importância em Cabo Verde, o desenvolvimento económico inclusivo. Sendo um dos principais objectivos do Governo é eliminar a pobreza extrema, Ana Touza assegurou o engajamento das Nações Unidas.

Referente aos resultados dos trabalhos de 2022 foram apontados, entre vários, a vacinação 93% de meninas com idade de 10 anos, vacinas contra HPV, registo de vacinação e de dados de vacinação reforçados. Introdução da dose pediátrica de Pfizer COVID, 230.000 máscaras cirúrgicas e 100.000 cartões de vacinação distribuídos.

Referente à saúde sexual e reprodutiva, os resultados de 2022 apontam o reforço das capacidades em parto seguro e em manejo da hemorragia pós-parto, mas concretamente 32 profissionais formados. Em saúde maternal e cuidados infantil, foram implementadas guias em 6 hospitais e melhorada capacidade técnica em 4 concelhos. Aleitamento Materno promovido em 100% das estruturas de saúde, reforçando capacidades técnicas de 99 profissionais.

Os resultados avançados dão conta ainda que em 2022, 100% das estruturas de saúde foram reabastecidas com 7/260.000 comprimidos de micronutrientes. Reforço das capacidades dos líderes comunitários na prevenção das drogas, prevenção do cibercrime.

Reforço das capacidades para prevenção de crimes cibernéticos no contexto escolar. Serviços Desenvolvido o Plano Nacional de Segurança Sanitária 22-26, e o Plano Estratégico de Coordenação Nacional da Plataforma Única de Saúde Produzido o instrumento regulatório para a operacionalização do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública.

Ainda no âmbito da nutrição, 91.679 crianças de 1-12 anos (49% meninas) desparasitadas, 67.539 crianças de 6-12 anos receberam suplementação em Ferro nas escolas de ensino básico obrigatório. E Cabo Verde foi considerado livre de helmintiase em crianças em idade pré- escolar.

A reunião de alto nível contou contou com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e ainda com a presença de representantes de várias instituições nacionais do Estado, dos municípios, da sociedade civil, do sector privado, representantes do Corpo Diplomático, assim como representantes e gestores dos programas e projectos das Agências das Nações Unidas em Cabo Verde.