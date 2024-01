Professor acusa mãe de aluna de agressão física e verbal por ter anulado teste

A agressão envolveu ofensas, ameaça de morte, tentativa de agressão com um abridor de garrafas e pedras, de acordo com a queixa apresentada na Polícia Nacional, pelo professor de História e Geografia de Cabo Verde na escola Eugénio Tavares em Achada Santo António, Adilson Medina.

A alegada agressão, aconteceu na passada segunda-feira, 20, numa altura em que o professor alegadamente agredido acabara de realizar o teste numa turma e se encontrava numa outra sala de aulas.

“Quando um professor flagra um aluno com cábulas, geralmente, o teste é anulado. Assim fiz e depois fui para outra sala. Nesta outra sala, a mãe chegou de forma agressiva desferindo socos na porta e uma aluna que estava próxima abriu-lhe a porta. Ela entrou e foi até mim pedindo justificativa do porquê ter anulado o teste da filha. Respondi que ela não podia entrar assim na minha sala e que ela devia perguntar o que se tinha passado que eu explicaria”, relata Adilson Medina.

Conforme o professor, a mãe defendeu que o teste da filha não poderia ser anulado porque esta não era a autora da cábula. Em seguida, conta que a mesma passou a proferir palavras injuriosas na presença dos alunos.

“Ela tinha um abridor de garrafas com o qual tentou agredir-me. Nisso a contínua chegou e conseguimos colocá-la na rua. Já na rua ela continuou a agredir-me com palavras obscenas e atirou-me uma pedra, mas consegui esquivar-me. Não reagi, porque naturalmente se tivesse reagido da mesma forma hoje eu é que seria condenado”, expõe, acrescentando que na sequência uma aluna acabou por desmaiar devido ao choque.

Adilson Medina aponta que depois do ocorrido, a mãe da aluna enviou mensagens no aplicativo Messenger onde continuou as ofensas e o ameaçou de morte.

Por esta razão, o professor apresentou uma queixa nesta terça-feira, 21, para que a justiça actue e assim se proteger, mas também proteger os colegas que conforme conta, lidam diariamente com esses constrangimentos na escola.

“Muitas vezes não temos um sistema de segurança na escola e acabamos por ficar expostos a qualquer acto do tipo. Tenho mais dois colegas cujos pais dos alunos tentaram agredir na escola, mas não apresentaram queixa”, afirma.

Mãe acusa professor de lhe chamar de negra

Contactada pelo Expresso das Ilhas, a mãe da aluna cujo teste foi anulado, confirma que de facto foi procurar saber o porquê do teste da filha ter sido anulado, depois dos colegas terem dito que apesar da mesma ter sido pega, não era da sua autoria.

Contudo, depois de dizer que não poderia falar naquele momento, o professor teria pedido que saísse da sala, ao que a mesma se teria recusado.

“Eu disse para que ele me viesse colocar para fora da sala e ele respondeu que não, porque não punha as mãos numa negra. Foi então que eu decidi atirar-lhe com a pedra. Mas ele também pegou na pedra depois que eu peguei". A mãe da aluna nega que tivesse consigo o abridor de garrafas com que o professor alega ter sido ameaçado. “Eram as minhas chaves”, argumenta.

A mãe da aluna recrimina o professor por este supostamente ter batido na filha em outras circunstâncias com a desculpa de que esta não estava a estudar ou que perturbava as aulas. Alega também que há muitos pais que se queixam do comportamento do professor por falar mal com os alunos.

O Expresso das Ilhas soube, por alunos de outras escolas, que situações do tipo entre professores e pais, quando estes últimos não concordam com a atitude do professor para com os alunos.

Entretanto, contactado por este jornal, o comandante da esquadra de Achada Santo António não soube precisar se há ou não registo de muitas queixas dos professores nesse sentido.

O Expresso das Ilhas tentou uma resposta do Sindicato Nacional dos professores que disse se tratar de uma “questão delicada” e que na ausência do presidente que se encontra nos EUA, não sabe se se poderá pronunciar.