PAICV quer justificar o insucesso da penosa gestão do país durante os 15 últimos anos - MpD

O MpD considera que já é tempo de abandonar a política de suspeição e garante que o Governo está empenhado em melhorar a qualidade da administração do Estado. As declarações foram proferidas hoje, pelo deputado do partido no poder, Celso Ribeiro.

O parlamentar falava em conferência de imprensa de antevisão do debate parlamentar de quarta-feira com o Primeiro-ministro, sobre “A transparência e a qualidade da democracia em Cabo Verde”. O tema foi proposto pelo PAICV, o que leva o MpD a considerar que o maior partido da oposição quer justificar o “insucesso da gestão do país” nos 15 anos em que esteve no poder.

“Trazer à opinião pública toda verdade, doa a quem doer, é o nosso principal objectivo. Nós pensamos que a boa governação e a transparência não são processos acabados. Por isso é que nós estamos aqui, sempre disponíveis para debater com todos, esclarecer sobretudo a opinião pública, porque nós estamos aqui para trabalhar para a opinião pública e não para apresentar casos e casinhos, como tem sido a acção do PAICV, o Governo está empenhado em melhorar a administração do Estado. Já é tempo de abandonar a política de suspeição”, frisa.

No que diz respeito ao Projecto de Resolução que constitui uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o programa “Casa para Todos”, Celso Ribeiro sublinha que é importante esclarecer a opinião pública sobre os valores envolvidos no projecto.

"Nós pensamos que é muito pertinente tudo que é a gestão da coisa pública por forma de facto a garantir a transparência da gestão da mesma, que é um activo que o MpD enaltece e muito, uma vez que esta temática veio numa das sessões parlamentares, suscitou muita dúvida e contradição entre os números avançados e nós pensamos que a nossa responsabilidade enquanto Governo e enquanto a bancada que suporta o Governo, esclarecer a opinião pública dos valores que foram avançados, porque havendo dúvida é nosso dever esclarecer e trazer toda a verdade a opinião pública”, aponta.

Durante a segunda sessão plenária do mês de Março, prevê-se a aprovação da proposta de lei que procede à 3ª alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e a expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano, bem como a sua situação jurídica, aprovado pela Lei n.º 66/VIII/2014, 17 de julho e da proposta de lei que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa (ambos votação final global), para além destes pontos da agenda, também os deputados vão igualmente apreciar a petição por Mais e Melhor Justiça e fixar as actas da primeira sessão plenária de Janeiro de 2022 e da sessão solene comemorativa do 13 de Janeiro de 2023.