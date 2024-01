​“Os recursos foram muito bem utilizados” no combate à COVID-19, diz representante do Banco Mundial em Cabo Verde

A representante do Banco Mundial em Cabo Verde, Eneida Fernandes disse que os recursos alocados pelo Estado para combater a pandemia de COVID-19 foram muito bem utilizados e de forma rápida, eficaz e eficiente para dar resposta à necessidade do momento.

Eneida Fernandes fez essa declaração depois do encontro com o Governo, que aconteceu na manhã de hoje, com todos os parceiros de desenvolvimento, para apresentar o balanço da implementação das medidas de COVID-19.

O encontro foi presidido pelo Vice Primeiro-Ministro, Olavo Correia, e contou com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo, e do Ministro do Turismo e Transporte, Carlos Santos.

Eneida Fernandes, que falava em representação dos parceiros, enalteceu a iniciativa levada a cabo pelo Governo, no sentido de se apresentar os resultados dos recursos disponibilizados para as medidas de mitigação dos impactos da COVID.

“Foi uma experiência muito boa o Governo ter partilhado connosco esses resultados. Todos os parceiros, nós trabalhamos ao lado do Governo na resposta à COVID-19, deste modo, saber que os recursos não só foram utilizados da forma como foi planeado, mas, mais importante, foi tomar conhecimento dos impactos” que foram produzidos, disse a representante do Banco Mundial.

No entender da representante do Banco Mundial, o nível de vacinação que se atingiu no país, a retoma da economia com a abertura do turismo, o crescimento económico que se regista hoje, evidenciam que “os recursos foram colocados onde deveriam ter sido e do nosso lado, estamos muito satisfeitos”.

Deste modo, na sequência do encontro de hoje, ficou o compromisso dos parceiros em continuarem a apoiar Cabo Verde para o enfrentamento dos desafios que tem pela frente, não somente nos momentos de crise.

“Os parceiros trabalharam muito bem juntos na resposta à COVID-19, na resposta à insegurança alimentar que proveio da crise da Guerra na Ucrânia. Mas há que continuar a trabalhar para apoiar nas outras crises, na transformação energética, a diversificação da economia. Trabalharmos juntos, do mesmo modo, com esse senso de urgência para a eliminação da pobreza extrema”, disse Eneida Fernandes, avançando que “os parceiros estão prontos para fazer isso, e o Banco Mundial está disposto a continuar a trabalhar com o Governo, com a urgência necessária para o desenvolvimento do país”.

Olavo Correia disse que essa avaliação feita pelos parceiros é um orgulho para a nação cabo-verdiana. “É um grande orgulho, quando os parceiros que nos apoiam chegam a conclusão, com base no relatório feito pelo Tribunal de Contas, em como nós estamos a utilizar bem os recursos, em como Cabo Verde é um país transparente, bem governado. Isso não é só uma questão que tem a ver com o Governo, engrandece a nação cabo-verdiana”, aponta.

O Vice Primeiro-Ministro realçou que Cabo Verde tem uma das maiores taxas de vacinação no mundo, com mais de 88% de adultos com duas doses de vacina. “E Cabo Verde tem sido referenciado em toda a parte do mundo como exemplo ao nível da gestão da COVID-19, e mais do que gerir a COVID também tivemos bons resultados e preparamos Cabo Verde para a retoma”.