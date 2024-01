ERIS suspende funcionamento de cinco estabelecimentos em Tarrafal e Ribeira Grande

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) realizou de 27 de Fevereiro a 03 de Março, acções de fiscalização em estabelecimentos do sector alimentar nos concelhos de Tarrafal e Ribeira Grande de Santiago que resultaram na suspensão da actividade de cinco estabelecimentos.

De acordo com o comunicado na sua página oficial, a ERIS informa que inspeccionou 20 estabelecimentos de restauração e restaurantes situados em unidades de alojamento turístico. Desses 20 estabelecimentos, oito foram no Tarrafal e 12 em Ribeira Grande.

“Como resultado, cinco estabelecimentos tiveram a sua actividade suspensa, sendo três em Tarrafal e dois em Ribeira Grande de Santiago. Ainda, foram apreendidos géneros alimentícios em sete estabelecimentos do Tarrafal”, consta no comunicado.

Segundo a mesma fonte, nos estabelecimentos situados no Tarrafal, as principais não conformidades identificadas estão relacionadas com as condições de higiene das áreas de manipulaçãos dos alimentos, a organização de armazéns, a prevenção e controlo de pragas e presença de animais em áreas de manipulação.

Já nos estabelecimentos situados em Ribeira Grande, constatou-se instalações com estruturas que não permitem a aplicação das boas-prácticas de higiene, bem como não conformidades relacionadas com as condições de higiene, a organização de armazéns e a prevenção e controlo de pragas.