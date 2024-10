Fundação Maio Biodiversidade regista dois primeiros ninhos desta temporada com misto de satisfação e preocupação

A Fundação Maio Biodiversidade informou hoje que já registou os dois primeiros ninhos de tartaruga desta temporada, pelo que manifestou a sua satisfação e preocupação, por ser um pouco mais cedo do que vem sendo habitual na ilha.

De acordo com a Inforpress, o coordenador da patrulha de protecção das tartarugas marinhas Jairson da Veiga, assegurou que desde início dos trabalhos de protecção das tartarugas marinhas, a FMB nunca tinha registado um ninho no mês de Março, pelo que considerou ser uma data um pouco cedo e que não estavam a contar com isso, por isso disse ser uma “surpresa” este facto que aconteceu na praia de Santo António.

O que, conforme sublinhou, coloca-lhes várias questões, desde já sobre a questão ambiental referente aos efeitos das mudanças climáticas, que admitiu poderá estar na base disso. De todo modo admitiu que ainda é preciso um estudo para se averiguar com precisão esta situação que está a causar uma vinda cada vez mais cedo das tartarugas fêmeas à procura das praias para a desova.

“Isto também pode nos quererá dizer que, de uma certa forma, as tartarugas estão a conseguir ter alguma adaptação às mudanças climáticas”, frisou prosseguindo que com a chegada mais cedo mostra que as tartarugas estão a conseguir desovar numa das épocas mais frias do ano, o que poderá culminar com a eclosão de mais tartarugas machos.

O que de uma certa forma, afiançou Jairson da Veiga, poderá contribuir para o “equilíbrio da população, visto que nos últimos anos tem se registado mais fêmeas do que machos por causa do aumento das temperaturas, entretanto chamou a atenção para o facto de que se esta mudança climática for muito rápida não vai possibilitar que as tartarugas se adaptem a ela, o que poderá colocar em risco a sua existência.

O entrevistado da Inforpress fez saber, por outro lado, que a FMB foi chamada pelos moradores das localidades de Santo António e Praia Gonçalo sobre a existência de dois ninhos na praia e de pronto foram averiguar este facto, por isso aproveitou a ocasião para enaltecer este gesto, que, na sua opinião, demonstra que os moradores daquelas duas localidades estão engajados nesta luta de protecção das tartarugas.

Segundo avançou aquele responsável, coincidentemente o ninho foi registado numa das praias, onde a actividade de desova acontece com maior intensidade na ilha e que também reúne maior condições para eclosão dos ovos, por isso disse acreditar que o ninho está salvaguardado, contando com a colaboração da população e que vai merecer uma atenção especial dos vigilantes da natureza.

Lembrou ainda que, há dois anos registaram os primeiros ninhos no mês de Maio, no ano passado foi no mês de Abril e este ano no mês de Março, o que demonstra que o processo de desova está a acontecer cada vez mais cedo, o que vai implicar a FMB reorganizar a agenda de trabalho, assim como antecedência na procura de financiamento para arrancar mais cedo possível a campanha de protecção.

Jairson da Veiga informou ainda que, neste momento, estão a finalizar o processo de preparação para a nova temporada, que diz esperar que seja intensa, e aproveitou a oportunidade para apelar às pessoas para também darem os seus contributos, tomando como exemplo os moradores das localidades de Praia Gonçalo e Santo António.