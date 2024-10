Comunidade cabo-verdiana em França doa contentor de materiais hospitalares em Santo Antão

O projecto Xali, que reúne 10 associações cabo-verdianas sediadas na França, oferece, esta terça-feira, um contentor de equipamentos hospitalares ao Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande e ao Centro de Saúde do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Eddy Correia, um dos responsáveis do projecto precisou que entre os materiais que serão doados amanhã, estão um aparelho de ecografia no valor de 40 mil euros e um aparelho de raio-X.

O projecto Xali trouxe ainda um médico responsável por ministrar uma formação na utilização dos referidos aparelhos.

“Todos os materiais que doamos em Cabo Verde, são doados às nossas associações na França por hospitais, centros de saúde e outros lugares. Durante um ano juntamos todas essas doações e depois quando for suficiente para encher um contentor, mandamos para Cabo Verde”, explicou.

O Ministério da Saúde que sempre foi um parceio, este ano arcou com as despesas do envio do contentor, segundo disse.

Além da vertente saúde, o Xali alberga projectos sociais e pretende construir, em Ponta d’ Água, cidade da Praia, um Centro Comunitário.

Em 2021, o proceto Xali ofereceu materiais hiospitalares ao Centro de Saúde de Tarrafal na ilha de Santiago.

O objetivo do colectivo visa apoiar na melhoria da prevenção e acesso a uma assistência médica de qualidade em Cabo Verde, fortalecendo as estruturas de saúde com donativos de material hospitalar.

“Cymbopogon citratus” ou simplesmente Xali na ilha de Santiago, Belgata em Barlavento, é uma planta medicinal muito usada em Cabo Verde principalmente em casos de febre, gripe e mal estar intestinal, daí o nome do projecto.