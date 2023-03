Federação Cabo-verdiana de Surf quer a Copa Africana no país em 2024

A Federação Cabo-verdiana de Surf pretende realizar a Copa Africana das Nações 2024 de surf em Cabo Verde.

A informação foi avançada à Rádio Morabeza pelo presidente federativo, Emanuel Silva.

“É um projecto que a Federação sempre teve em manga e, para as condições que temos em Cabo Verde, em termos de ondas, e de organização, e também de experiência em realizar campeonatos, em princípio, no próximo ano, 2024, vamos realizar em Cabo Verde a copa de África das Nações. Anda não está 100%, mas já temos 80% de certeza que será realizado no próximo ano ", aponta.

Emanuel Silva também faz um balanço da participação de três atletas na Copa Africana de Marracos, entre 1 e 5 de Março.

"Fizemos uma boa prestação em Marrocos, sabendo que as condições que nós temos em termos de materiais, em termos de deslocação, tivemos muitas dificuldades, enquanto os outros países já com um patrocínio alto, estiveram um mês, dois meses a fazerem coaching, a treinarem. Nós, ainda no dia da viagem, não tínhamos passagem e com todas as dificuldades conseguimos alcançar o quinto lugar entre muitos países com muita experiência no surf. Com isso, acho que o nosso resultado foi muito positivo", frisa.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Surf sublinha que os atletas tiveram grandes dificuldades em participar na Copa, por alegada falta de apoio das instituições ligadas ao desporto.