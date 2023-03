Cruz Vermelha de Cabo Verde fez apresentação do projecto SLL

Onze mil contos é o montante aproximado previsto para a implementação do projecto SLL - Saving Lives and Livelihoods (Salvar Vidas e Meios de Subsistência), apresentado esta manhã pela Cruz Vermelha de Cabo Verde.

O projecto visa reforçar as taxas de vacinação contra a covid-19, nos locais onde a cobertura vacinal está abaixo do desejado. Interior de Santiago e Boa Vista são as regiões a merecer atenção especial, conforme explica Arlindo Carvalho, presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

“Temos três Municípios ao nível da ilha de Santiago, Picos, de São Salvador do Mundo, Santa Catarina e Tarrafal. Temos a Boa Vista. Isso resulta, portanto, dos estudos produzidos pelas instituições da área”, aponta.

Um dos componentes do projecto é a comunicação de risco e o envolvimento da comunidade, para garantir que os indivíduos elegíveis para a vacinação tomem decisões informadas.

O projecto Salvar Vidas e Meios de Subsistência será implementado durante doze meses pela Cruz Vermelha de Cabo Verde, em parceria com o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional da Saúde Pública.

O parceiro líder do projecto é a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.