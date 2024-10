​Reforço da cooperação com São Tomé e Príncipe depende de ligações regulares entre os arquipélagos - PR

A criação de ligações marítimas e aéreas entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe é o que falta para reforçar ainda mais a cooperação e os laços que unem os dois países. É pelo menos esta a percepção do Presidente da República, José Maria Neves Neves, em declarações à imprensa, em São Vicente, no final da visita do homólogo de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova.

De acordo com o Chefe de Estado, a visita permitiu abrir “novas avenidas” para que os dois países possam crescer em termos de cooperação. “É um trabalho que os dois países estão a fazer e é preciso convocar o sector privado para também participar neste processo. Vamos continuar a trabalhar nesta linha, para termos, efectivamente, ligações aéreas e marítimas entre os dois países”, afirmou. Noutra frente, o presidente da República apontou a transição energética, economia azul, economia digital como áreas onde “há espaço para cooperação”. “São áreas de cooperação importantes entre os arquipélagos. Os governos estiveram presentes, através dos ministros dos negócios estrangeiros, e acho que há aqui possibilidades de criarmos novos caminhos, novas possibilidades de reforço das relações, de amizade e cooperação e criando mais oportunidades de desenvolvimento”, assegurou. Por seu lado, o Presidente de São Tomé e Príncipe destacou o trabalho realizado por Cabo Verde no âmbito da economia azul, apontando que o seu país irá “beber” dessa experiência. “O que vi aqui não pode ser transladado, até porque leva tempo e exige recursos que São Tomé não tem neste momento, mas o que vimos aqui pode ser aproveitado, em termos de parceria, cooperação”, comentou. Num balanço da visita a Cabo Verde, dividida pelas ilhas de Santiago e São Vicente, Carlos Vila Nova realçou o “sentimento de dever cumprido” e garantiu que esta “bem conseguida de todos os pontos de vista".

