Passaporte cabo-verdiano é o 64º mais poderoso do mundo

O passaporte cabo-verdiano é o 64º mais poderoso do mundo. O documento permite o acesso a 75 países sem visto prévio, dos quais 38 requerem visto a chegada. O país divide a 64ª posição com Zâmbia, no ranking do global passport power.

Segundo o global passport power rank, os Emirados Árabes Unidos lideram o ranking com 181 destinos sem necessidade de visto, dos quais 58 requerem visto à entrada. Em segundo lugar, com 174 países, aparecem empatados Alemanha, Finlândia, Luxemburgo, Espanha, França, Itália, países baixo, Austria, Suiça e Correia do Sul. Dos 174 países sem necessidade de visto com estes passaportes. A Dinâmarca, Bélgica, Portugal, Noruega, Polónia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e Nova Zelândia, estão empatadas na terceira posição da classificação geral, com 173 destinos isentos de visto.

