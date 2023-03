Enapor com resultados “bastante positivos” a nível operacional e financeiro em 2022 – PCA

A Enapor, empresa que gere os Portos de Cabo Verde fechou o ano de 2022 com resultados “bastante positivos” tendo registado um crescimento de 11% a nível operacional e 59% em termos financeiros, revelou hoje o PCA da empresa.

Irineu Camacho, que falava na abertura das jornadas portuárias realizadas pela Enapor – Portos de Cabo Verde, que decorre hoje e sexta-feira, na Cidade da Praia, anunciou que os dados provisórios do ano transacto indicam que os resultados financeiros, comerciais e operacionais são “excelentes”.

Segundo avançou, a nível operacional registou-se um aumento de cerca de 11% e em termos líquidos, um crescimento de 59% quando comparado com o período homólogo.

“Todos os seguimentos do tráfico portuário registaram aumento, o movimento dos navios cresceu cerca de 12%, o movimento de passageiros cerca de 25%, os movimentos de mercadorias cerca de 10% e destacamos aqui um grande aumento a nível de navios de cruzeiros e passageiros de cerca de 350%”, apontou.

Para o presidente do conselho de administração da Enapor, esses ganhos são frutos do reforço da cooperação entre os portos nacionais e dos investimentos feitos que permitiram aumentar a eficácia dos serviços em toda a cadeia portuária.

Irineu Camacho afirmou que em 2022 a Enapor celebrou os 40 anos de existência, um marco significativo da sua excelência e importância enquanto empresa determinante para o desenvolvimento económico que tem assumido compromisso e responsabilidades, social, ambiental e financeiras com um peso enorme no desenvolvimento da economia marítima e do país.

“Temos demonstrado muito resiliência e capacidade de continuar a responder aos desafios, e à semelhança de 2022 espera-se também para 2023 um grande crescimento, pois continuaremos a apostar na modernização da capacitação dos nossos recursos humanos, o nosso melhor activo que conta com um aumento salarial acima de 2,1% para este ano”, sublinhou.

Neste sentido, assegurou que com o apoio do Governo vão dar continuidade aos projectos de investimentos e a unir e ligar as ilhas ao mundo enquanto elementos agregadores das actividades de transportes de mercadorias e passageiros, criando e fomentando o comércio nacional e internacional.

Subordinado ao lema “Portos digitais e ambientalmente sustentáveis”, o encontro de dois dias enquadra-se na política de proximidade com todos os portos nacionais, criando espaços de debate sobre temas importantes para o sector portuário e de troca de experiências, tendo em vista a sua dinamização e modernização.