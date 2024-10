Sete indivíduos detidos na ilha do Fogo por suspeitas de vários crimes

O Ministério Público ordenou a detenção, fora do flagrante delito, de seis indivíduos suspeitos da prática de crime de furto qualificado e receptação em Mosteiros, ilha do Fogo. Foi detido ainda um menor de 15 anos suspeito da prática de crimes de agressão sexual de criança, agravada.

Segundo um comunicado do Ministério Público, as detenções dos seis suspeitos, todos do sexo masculino, ocorreram no âmbito da investigação de seis autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros,

Os indivíduos, segundo as informações avançadas, são todos naturais da Freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, com idade compreendida entre os 18 a 32 anos, solteiros, trabalhadores, residentes nas localidades de Pai António, Monte Barro, Feijoal e Atalaia.

Efectivadas as detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido de 18 anos, residente em Monte Barro, indiciado da prática de seis crimes de furto qualificado, prisão preventiva.

Em semelhança, a dois outros arguidos, ambos de 25, que também foram indiciados pela prática de seis crimes de furto qualificado, foi aplicada prisão preventiva.

Ao arguido de 30 anos, residente em Pai António, indiciado da prática de seis crimes de furto qualificado foi aplicada também prisão preventiva. Aos arguidos de 21 e 32 anos, indiciados da prática de um crime de receptação, foi aplicada a medida de apresentação quinzenal na Esquadra Policial dos Mosteiros.

O mesmo comunicado aponta que no âmbito da investigação de três autos em instrução de inquérito tutelar socioeducativo registados na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros, o Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito, de um menor de nacionalidade cabo-verdiana.

Trata-se de um adolescente de 15 anos, do sexo masculino, natural da Freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, residente em Mosteiros Trás, que em causa estão factos susceptíveis de integrar, por ora, a prática de seis crimes de agressão sexual de criança agravada.

Efectivada a detenção, o referido menor foi submetido ao primeiro interrogatório judicial de menor e foi aplicado ao mesmo a medida de internamento por um período de três meses no Centro Orlando Pantera.

O comunicado informa que os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.