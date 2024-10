​Ângela Gomes toma posse como Directora Nacional de Saúde

A nova directora Nacional da Saúde disse, na cerimónia da tomada de posse, que aceita este desafio com espírito de sacrifício, dedicação total e vontade de superação. A cerimónia de posse aconteceu na manhã desta quarta-feira, na Cidade da Praia, e contou com a presença do Primeiro –Ministro, Ulisses Correia e Silva e da Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.

Ângela Gomes disse que aceitou o desafio com humildade e com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento do sistema nacional de saúde.

“Ao logo do meu percurso profissional tive a oportunidade de passar por outros cargos de direcção e confiança a nível deste sector, como delegada de saúde de Santa Cruz, no contexto da pandemia do Zika, e da cidade de Pedra Badejo e o destino me levou para a majestosa ilha, a minha ilha natal de Santo Antão, para mais um chamado como directora da região sanitária”, salienta.

Para Ângela Gomes, este percurso foi importante, porque lhe permitiu, por um lado um contacto singular como profissional e por outro proporcionou-lhe a oportunidade de reflectir e de ter um olhar diferente sobre as medidas de políticas públicas implementadas com vista a satisfação dos utentes, “necessidades dos cabo-verdianos e a materialização da nossa visão para o sector, que continua assente na expansão do acesso e na melhoria da qualidade dos serviços”.

“Nos últimos anos, o país registou progressos assinaláveis, nesta área social tão importante para o desenvolvimento. Dezenas de infra estruturas reabilitadas e construídas de raiz, implementação de novos serviços, diminuição consistente da taxa de mortalidade infantil, melhoria do serviço materno-infantil com aumento das consultas de pré-natal e pós-parto, altas taxas de coberturas vacinais, introdução de novas vacinas e estamos a finalizar o processo da certificação da eliminação do paludismo, melhoria dos indicadores relacionados ao VIH Sida, aumento consistente dos rácios e actualização de algumas carreiras profissionais”, indica.

Para a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves os ganhos e os desafios alcançados até ao momento são visíveis. “Esta é uma missão nobre que requer conhecimento, discernimento, perspicácia, engajamento, responsabilidade, mas sobretudo amor à causa, que em si reconhecemos e acreditamos”.

“Auguramos votos que esteja à altura deste chamado, e possa contribuir com os seus conhecimentos e experiência para que a Direcção Nacional da Saúde continue e melhorar a sua actuação no país e continua a ser referência além-fronteiras que tem sido”, sublinha.

Filomena Gonçalves felicitou o antigo Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto e outros antigos directores pelo trabalho feito nesta área. “Ao doutor Jorge Noel Barreto, prestamos uma singela e sentida homenagem pela forma como dirigiu esta direcção nacional num dos períodos mais desafiantes das nossas vidas”.

Na mesma linha, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva disse que o Governo dará todo o apoio e colaboração para que esse cargo seja desempenhado com sucesso, “para que possamos continuar o programa do Governo, que dá muita prioridade ao sector da saúde e a segurança sanitária, principalmente nesta fase pós-pandemia em que as exigências são muito maiores”.

“Aquilo que esperamos é profissionalismo, entrega, ética, eficiência, capacidade de resposta, isto não é só para si individualmente, mas para todo o sistema, toda a administração, todos os profissionais de saúde, incluindo a boa gestão dos recursos, isto é válido para as delegacias de saúde, para os hospitais regionais, centrais, centros de saúde, uma gestão eficiente dos recursos", aponta.

Para Ulisses Correia e Silva, o Governo continuará a investir neste sector. “Precisamos reduzir as simetrias do acesso ao serviço nas ilhas, esse é um grande desafio que temos”.