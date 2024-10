PN promete melhorar actual carga horária dos agentes com lançamento de novo concurso

A Polícia Nacional assegurou que está a trabalhar, juntamente com o Ministério da Administração Interna, para nos próximos dias fazer o lançamento de um novo concurso de modo a conseguir mais um contingente de efectivos para continuar a reforçar as unidades e assim melhorar a actual carga horária dos agentes.

A informação foi hoje avançada num comunicado de imprensa, na sequência das declarações que o representante do Sindicato Nacional da Policia (SINAPOL) fez esta segunda-feira, 13, em conferência de imprensa.

Na nota, a Direcção Nacional da Polícia Nacional afirma que, em concertação com a tutela, vem trabalhando, com o objectivo de se ter uma carga horária para os seus efectivos que seja compatível com as missões que lhe são incumbidas por lei, nos diversos ramos e sectores e de acordo com as demandas dos conselhos ou ilhas onde trabalham.

Neste sentido, a PN explica que os turnos de serviço variam em função da missão e das especialidades das unidades policiais, conforme estabelece os Estatutos do Pessoal.

“A Direcção Nacional, atenta à situação do pessoal, tem sido flexível, instruindo as Chefias para que, até se ter os reforços necessários, sejam ajustadas as escalas de serviço às necessidades e dinâmicas das unidades, garantindo aos efectivos as folgas devidas nas escalas de serviço, o que se pode comprovar através das ordens de serviços emitidas regularmente”, lê-se.

Nos últimos três anos, conforme a mesma fonte, devido à situação vivida por causa das crises pandémicas e das consequentes medidas sanitárias impostas, não foi possível realizar cursos de formação de novos agentes e só se conseguiu retomar o processo há praticamente um ano, tempo necessário para recrutamento-6 meses- e formação inicial de agentes -mais 6 meses- concluída no passado dia 01 de Março e cujo processo administrativo para as nomeações encontra-se em curso.

‘’A Direcção da PN e a Tutela, cientes da necessidade urgente de realização de mais uma acção de formação de novos agentes, está a trabalhar no processo para, nos próximos dias, fazer o lançamento de um novo concurso, visando conseguir mais um contingente de efetivos para continuar a reforçar as unidades, lá onde persistem carências e, consequentemente, melhorar a atual carga horária”, garante.

Segundo a instituição, a não realização de formações nos últimos anos, por um lado e, por outro, a saída de efectivos, por motivos diversos, nomeadamente, aposentações, doenças, abandonos e exonerações, tem dificultado esta Direcção Nacional de resolver os déficits em termos de pessoal no timing e ritmos desejados.

Entretanto, assevera que em breve e paulatinamente, ter-se-á a almejada melhoria.

De referir que o Sindicato Nacional da Polícia, através do dirigente sindical, Cirilo Cidário, denunciou uma “degradação da situação laboral”, repudiando o excesso de carga horaria praticado no comando regional de São Vicente sem que haja qualquer compensação.

O sindicato apontou ainda o não reajuste salarial, não promoção e progressão nas carreiras, entre outros problemas.

No entanto, no passado dia 1 de Março, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, admitiu, no encerramento no encerramento do XI curso de formação de agentes da Polícia Nacional, que há um défice de agentes e que as ilhas com maior carência são Santo Antão, Fogo. Na ilha de Santiago há carências na Praia e Tarrafal.