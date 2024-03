Reduzir o impacto das perdas e danos relacionados com o clima

Dado que os impactos da crise climática continuam a ultrapassar os limites da adaptação, os países estão a procurar urgentemente formas de compensar as perdas e os danos causados à agricultura. Este artigo de opinião discute formas de limitar as perdas e danos através de vários meios, incluindo o aumento do financiamento climático e a Ação Antecipatória

Tendo crescido numa pequena exploração agrícola de arroz na China, na década de 1960, a minha família estava perfeitamente consciente de que qualquer acontecimento meteorológico adverso poderia anular o esforço de um ano. O clima e os padrões meteorológicos são algo que um agricultor sente nos seus ossos, mas as mudanças nestes padrões e a extremidade dos acontecimentos têm, nos últimos anos, chocado as comunidades rurais. Nunca imaginámos que as estações pudessem alterar-se ao ritmo e à escala a que assistimos atualmente, provocando perdas e danos que minam anos de desenvolvimento rural duramente conquistado.

As alterações climáticas tornaram-se uma crise alimentar e agrícola. Os pequenos agricultores estão cada vez mais à mercê de catástrofes e fenómenos extremos induzidos pelo clima. Dada a total dependência dos padrões meteorológicos e dos recursos naturais para obter rendimentos e produtos saudáveis, o sector agroalimentar está na linha da frente da crise climática.

As alterações climáticas estão a afetar a nossa capacidade de produzir alimentos, alterando a disponibilidade, a acessibilidade e a acessibilidade dos preços dos alimentos, bem como a qualidade da água, do solo e da biodiversidade, aumentando a frequência e a intensidade de fenómenos meteorológicos extremos e alterando os padrões de pragas e doenças. Estes impactos aumentam a insegurança alimentar, reduzindo o rendimento das culturas, a produtividade do gado e o potencial da pesca e da aquicultura como produtores de alimentos.

Nos últimos 30 anos, estima-se que a produção agrícola e pecuária se tenha perdido em 3,8 biliões de dólares devido ao clima e a outras catástrofes, o que corresponde a uma perda média de 123 mil milhões de dólares por ano, ou seja, 5% do PIB agrícola mundial anual. Estas catástrofes também têm vindo a aumentar, passando de cerca de cem por ano na década de 1970 para uma média atual de quatrocentas por ano. Dado que a agricultura, incluindo a produção vegetal e animal, a silvicultura, a pesca e a aquicultura, é uma das principais actividades económicas dos países em desenvolvimento, as implicações são profundas.

Os agricultores são resistentes e adaptaram-se durante séculos às mudanças nos seus ambientes. Eles são o melhor investimento para criar resiliência e adaptar-se às alterações climáticas. Mas o que estão a viver atualmente ultrapassa a sua capacidade de adaptação. O apoio para fazer face às perdas e danos económicos e não económicos causados por fenómenos extremos e de início lento está a tornar-se uma tábua de salvação para as comunidades agrícolas e os países.

Conseguir que o financiamento para perdas e danos esteja operacional e, mais importante ainda, distribuir o financiamento para perdas e danos será um teste decisivo para o sucesso na cimeira das Nações Unidas sobre o clima COP28. O nosso último relatório sobre Perdas e Danos nos Sistemas Agro-alimentares, que será lançado na COP28, revela que mais de um terço dos compromissos climáticos dos países ou das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) se referem explicitamente a perdas e danos. Nos países que se referem a perdas e danos, a agricultura é globalmente considerada o sector mais afetado.

A FAO está empenhada em apoiar os países na avaliação da extensão e da magnitude das perdas e danos causados pelos impactos da crise climática nos sectores agro-alimentares; na mobilização de recursos financeiros adequados e previsíveis para apoiar a implementação de acções de perdas e danos no sector; na avaliação dos riscos climáticos; na redução das perdas e danos na agricultura; e no desenvolvimento de novas tecnologias e práticas que possam reduzir a exposição e a vulnerabilidade dos produtores e consumidores de alimentos aos riscos climáticos, tais como culturas tolerantes à seca, sistemas de irrigação eficientes em termos de água, sistemas de alerta precoce, seguros de colheitas e regimes de proteção social.

As crises climática e alimentar são inseparáveis. O investimento em soluções para as alterações climáticas nos sistemas agro-alimentares trará grandes recompensas para as pessoas e para o planeta. Mas nem mesmo os agricultores mais resistentes conseguem adaptar-se a todos os efeitos da crise climática. Os pequenos agricultores e os países em desenvolvimento dependentes da agricultura devem estar na vanguarda dos nossos esforços colectivos para fazer face às perdas e danos daí resultantes.