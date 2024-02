José Maria Neves galardoado com o prémio Responsabilidade Social em Angola

O Presidente da República, José Maria Neves, foi galardoado esta sexta-feira com o Prémio Individualidade de Responsabilidade Social 2023, em Angola, onde se encontra de visita, para participar no Fórum Responsabilidade Social da Forbes África Lusófona.

O anúncio do prémio, segundo uma publicação da Forbes África Lusófona, foi feito pelo seu PCA, N’Gunu Tiny, que justificou a distinção pela dimensão humana e compromisso com as causas públicas por parte do Presidente de Cabo Verde.

Segundo sublinhou ainda, Cabo Verde aprofundou a democracia e a boa governação, alcançando os objectivos de desenvolvimento do milénio das Nações Unidas e diversificando a sua economia.

Por seu lado, o Presidente da República cabo-verdiano declarou, na sua página do Facebook, após receber a distinção, Individualidade Responsabilidade Social, que foi uma surpresa vivida com muita emoção e afecto.

A primeira edição dos Prémios de Responsabilidade Social Forbes África Lusófona, uma iniciativa da Média N9ve, teve como objectivo distinguir as empresas que se destacaram nos seus sectores pelo trabalho realizado no âmbito da Responsabilidade Social.

O evento que aconteceu na capital angolana, Luanda, sob o lema “Celebrar a Paz, Apoiar a Sociedade, Investir com Justiça”, teve como mote incentivar investimentos com maior impacto social e promover uma sociedade mais forte assente na Paz.