Macron fala de "trégua política" durante os Jogos Olímpicos de Paris

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que os Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira em Paris, serão um momento de tréguas políticas, numa altura em que França continua sem primeiro-ministro após as eleições legislativas antecipadas.

Questionado pelos jornalistas à margem de uma visita à Aldeia Olímpica em Saint-Denis, a norte de Paris, o chefe de Estado francês referiu que a "festa desportiva" está associada a uma "trégua olímpica e política".

"São os Jogos que estarão no centro da vida do país e o mundo estará em França graças a eles", afirmou Macron, sem especificar se isso implicará a não nomeação do novo primeiro-ministro francês antes dos Jogos Olímpicos.

O Presidente francês também garantiu que os Jogos Olímpicos não foram "de todo" prejudicados pela sua decisão de dissolver a Assembleia Nacional (parlamento) em junho e convocar eleições antecipadas, que mergulhou a França numa crise política, tendo insistido numa "espécie de tréguas".

Já a comitiva de Emmanuel Macron afirmou que a nomeação de um primeiro-ministro francês, para substituir o demissionário Gabriel Attal, atualmente a gerir os assuntos correntes, era improvável antes dos Jogos Olímpicos "a menos que haja uma tremenda aceleração" nas negociações.

Após a vitória surpreendente na segunda volta das eleições legislativas francesas, no passado dia 07 de Julho, a aliança de esquerda Nova Frente Popular prossegue com as negociações para encontrar o nome do próximo primeiro-ministro para propor a Macron.

Durante a visita à Aldeia Olímpica que acolherá 9.000 atletas, o presidente francês garantiu também que está tudo "pronto" para a competição desportiva, cuja cerimónia de abertura está agendada para sexta-feira.

Os Jogos Olímpicos de Paris realizam-se de 26 de Julho a 11 de Agosto, seguidos dos Jogos Paralímpicos de 28 de Agosto a 08 de Setembro.