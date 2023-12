Chefe da ONU para o Clima pede fim de "bloqueios tácticos desnecessários"

O chefe da agência da ONU para o clima apelou aos países reunidos na COP28 para que eliminem "bloqueios tácticos desnecessários", em vésperas do final previsto da conferência, que se centra no futuro dos combustíveis fósseis.

"Estamos aqui para discutir duas questões", afirmou Simon Stiell, no Dubai, citando a redução das emissões de gases com efeito de estufa e "as formas" de apoio à transição dos países menos desenvolvidos para as energias renováveis, enquanto se aguarda para breve uma nova proposta de texto final.

É necessário chegar a um compromisso sobre a eliminação progressiva ou, pelo menos, a redução da utilização de combustíveis fósseis, assegurando simultaneamente o financiamento para os países mais pobres.

As duas questões estão indissociavelmente ligadas, afirmou o secretário executivo da ONU para as Alterações Climáticas.

"Os níveis mais elevados de ambição são possíveis para ambas as questões (...). Cada passo atrás em relação à ambição máxima custará milhões de vidas", disse aos jornalistas, sublinhando a sua oposição a uma política de pequenos passos.

"Não temos um minuto a perder", frisou, numa altura em que a COP28 termina, teoricamente, na terça-feira, mas as questões-chave ainda não foram resolvidas.

O presidente da COP28, sultão Al Jaber, também director da companhia petrolífera dos Emirados Árabes Unidos, prometeu um "acordo histórico" a 12 de Dezembro, aniversário do acordo de Paris.