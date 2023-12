Londres e Washington acusam Rússia de tentativa de interferência política

O Reino Unido e os Estados Unidos acusaram esta quinta-feira a Rússia de ser responsável por tentativas de interferência contra políticos de alto escalão, jornalistas e organizações não-governamentais (ONG), classificando-as como inaceitáveis.

Londres convocou o embaixador russo, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, enquanto o Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações contra dois cidadãos russos, incluindo um agente dos serviços de segurança russos (FSB).

"As tentativas da Rússia de interferir na política britânica são absolutamente inaceitáveis e procuram ameaçar os nossos processos democráticos", sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, citado num comunicado.

"Apesar dos seus repetidos esforços, eles falharam", garantiu.

De acordo com o ministério britânico, alguns ataques resultaram "na fuga de documentos", mas "as tentativas de interferir na política e na democracia britânicas não tiveram sucesso".

Os alvos foram funcionários públicos, jornalistas e ONG.

As autoridades judiciais norte-americanas, por sua vez, tornaram pública na terça-feira a acusação feita por um tribunal de São Francisco (oeste) contra dois cidadãos russos, Ruslan Aleksandrovich Peretyatko, agente do FSB segundo Washington e Londres, e Andreï Stanislavovich Korinets.

Estes dois homens poderão estar na Rússia e são acusados de terem liderado "uma campanha de pirataria informática nas redes informáticas dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da Ucrânia, em nome do governo russo", adiantou o Departamento de Justiça dos EUA em comunicado.

Nos Estados Unidos, estas tentativas de 'hacking' "visaram funcionários ou ex-funcionários dos serviços de inteligência, do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado e do Departamento de Energia, pelo menos entre Outubro de 2016 e Outubro de 2022", de acordo com o comunicado de imprensa.

Os dois suspeitos pertencem a um alegado grupo de 'hackers' associados ao Center 18, uma unidade especializada do FSB identificada como 'Star Blizzard' por Londres ou 'Callisto Group' por Washington.

Estes dois homens são agora alvo de sanções britânicas, mas também do Tesouro norte-americano, e o Departamento de Estado anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares por qualquer informação que leve à sua localização e detenção, bem como aos seus cúmplices.

Um alto responsável do Departamento de Justiça reconheceu à agência France-Presse (AFP) que tornar públicos estes processos provavelmente tornou as detenções mais difíceis, mas a iniciativa foi justificada pela necessidade de perturbar as actividades dos 'hackers'.