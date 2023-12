Governo britânico revela tentativa de interferência russa na política

O Governo britânico revelou hoje ter descoberto tentativas de interferência dos serviços secretos russos na política do Reino Unido ao obter informações junto de deputados, jornalistas, funcionários públicos ou organizações cívicas desde 2015.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros identificou o Centro 18, uma unidade dos serviços secretos russos, o FSB, como responsável por uma série de operações de ciberespionagem.

A actividade foi, especificou, conduzida pela Star Blizzard, grupo que o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido (NCSC) "considera estar quase certamente subordinado ao Centro 18 do FSB".

"Embora alguns ataques tenham resultado na fuga de documentos, as tentativas de interferir na política e na democracia do Reino Unido não foram bem sucedidas", garante o Governo britânico.

Entre os ataques descobertos, estão 'spear-phishing' (tentativa de obter informações sensíveis ou acesso a um sistema informático através do envio de mensagens falsas que parecem ser legítimas) a parlamentares de vários partidos políticos, pelo menos desde 2015 até este ano.

Foi também descoberta pirataria informática de documentos comerciais entre o Reino Unido e os EUA que foram divulgados antes das eleições gerais de 2019 pelo então líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, e o ataque em 2018 ao Institute for Statecraft, um centro de estudos britânico que faz campanha para defender a democracia contra a desinformação.

O grupo Star Blizzard também "divulgou e amplificou selectivamente a divulgação de informações em conformidade com os objectivos de confronto da Rússia, nomeadamente para minar a confiança na política no Reino Unido e em Estados semelhantes", vinca o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Entre as vítimas estão universidades, jornalistas, organismos públicos, organizações não-governamentais e outras instituições da sociedade civil, várias das quais o Governo considera desempenharem um papel na democracia do país.

Numa declaração feita hoje no Parlamento, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Leo Docherty, contou que os responsáveis começaram por fazer investigações sobre os alvos, incluindo nas redes sociais, e depois criaram contas falsas para fazer contacto aparentemente legítimo para enviar um 'link' para documentos ou 'sites' de interesse que permitia entrar no sistema informativo.

Na sequência da investigação da Agência Nacional da Combate ao Crime, o Reino Unido sancionou dois membros da Star Blizzard pelo envolvimento na preparação de campanhas de 'spear-phishing' e actividades associadas que resultaram no acesso não autorizado e na extracção de dados sensíveis.

Os indivíduos são Ruslan Aleksandrovich Peretyatko e Andrey Stanislavovich Korinets, também conhecido por Alexey Doguzhiev, e que estão agora sujeitos a sanções.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros também convocou o embaixador russo para "manifestar a profunda preocupação com as tentativas contínuas da Rússia de utilizar o ciberespaço para interferir nos processos políticos e democráticos no Reino Unido e não só".

Leo Docherty sublinhou que as tentativas de interferência não foram bem sucedidas, mas que é provável que a Rússia e outros países continuem a tentar utilizar meios cibernéticos para interferir na política do Reino Unido.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, afirmou que "as tentativas da Rússia de interferir na política do Reino Unido são completamente inaceitáveis", enquanto o vice-primeiro-ministro, Oliver Dowden, alertou para a continuação da ameaça.

"A Internet é a nova linha da frente. Estamos a adoptar uma estratégia que envolve toda a sociedade para garantir que dispomos de sistemas robustos e competências de ponta necessárias para resistir a estas tentativas de minar a nossa democracia", vincou Dowden.