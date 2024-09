Forças de Israel cercaram campo de refugiados de Jabalia, norte de Gaza

O Exército israelita cercou o campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, "um dos redutos do Hamas", onde destruiu "infraestruturas terroristas", disse hoje um porta-voz militar de Israel.

"As tropas estão a operar na zona de Jabalia, depois de terem completado o cerco ao campo", disse o mesmo porta-voz militar, acrescentando que "as tropas atacaram infraestruturas terroristas e colocaram armas em complexos civis".

Ao mesmo tempo que prossegue a ofensiva militar a sul, o Exército israelita continua a atuar para consolidar o controlo na zona norte do enclave, em grande parte já ocupada por Israel, tendo atacado na segunda-feira vários edifícios na zona de Jabalia.

De acordo com a mesma fonte, as forças israelitas realizaram um "ataque selectivo" a um centro de comando e controlo das forças de segurança interna do Hamas em Jabalia, onde, afirmam, localizaram material de observação, armas e mapas.

Paralelamente à ofensiva terrestre, a Marinha de guerra israelita fez ataques contra dezenas de alvos militares pertencentes ao Hamas e a outros grupos armados na Faixa de Gaza.

Por outro lado, tanto as Brigadas Al Qasam como as Brigadas al Quds - braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica, respectivamente - disseram hoje que estão a atacar "intensamente" os tanques israelitas que se aproximam da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

Mais de 15.800 pessoas foram mortas no território e estima-se que cerca de sete mil estejam sob os escombros desde o início da guerra, há dois meses, na sequência de um ataque do Hamas em solo israelita e que fez mais de 1.200 mortos e 240 raptados.

De acordo com Israel, entre os mortos no interior do enclave, "pelo menos cinco mil são membros do Hamas".