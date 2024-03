Emirados investem 30 mil milhões para combater alterações climáticas

Os Emirados Árabes Unidos vão criar um novo fundo de financiamento, intitulado "Alterra", dotado em 30 mil milhões de dólares para apoiar soluções que ajudem a combater as alterações climáticas.

O anúncio foi feito pelo presidente da 28.ª conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas (COP28), Sultan Al Jaber, durante a abertura da Cimeira Mundial de Acção Climática, no Dubai, que conta com a presença de cerca de 170 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo.

O novo fundo, "Alterra", visa impulsionar os esforços internacionais para criar um sistema de financiamento climático mais justo e que dará maior ênfase à melhoria do acesso ao financiamento no sul global, afirmou o ministro da Indústria e Tecnologias Avançadas dos Emirados, Al Jaber.

De acordo com o governante, o "Alterra" será o "maior" veículo de investimento privado do mundo contra as alterações climáticas, sublinhou, acrescentando que, no total, mobilizará 250 mil milhões de dólares a nível mundial até 2030.

O novo fundo tem como objectivo orientar os mercados privados para os investimentos no domínio do clima e centra-se na transformação dos mercados emergentes e das economias em desenvolvimento, especialmente nos países onde o investimento tem sido tradicionalmente escasso devido à percepção de riscos mais elevados.

"A falta de financiamento climático disponível e acessível tem sido um dos maiores obstáculos às políticas de acção climática", apontou Al Jaber.

Neste contexto, recordou que o seu país trabalhou nas últimas décadas para diversificar a sua economia e construir novas capacidades de energias renováveis e limpas, comprometendo-se a reduzir em 40% as emissões de gases com efeito de estufa a partir de 2030, tendo investido até à data 100 mil milhões de dólares no financiamento da acção climática, principalmente através das energias renováveis, e comprometendo-se a investir mais 130 mil milhões de dólares nos próximos sete anos.

A COP28 conta com nomeadamente a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Zayed Bin Sultan Al Nehayan, representantes da União Europeia, entre outros.