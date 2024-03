​COP 28: ONU pede acção urgente perante a situação “crítica” da humanidade

A humanidade está numa situação bastante crítica. É preciso celeridade nas ações de combate às alterações climáticas, num mundo instável e sem resiliência para enfrentar os impactos complexos do fenómeno, alerta o Secretário Executivo da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, na abertura da COP28, que decorre no Dubai.

“Hoje, encontramo-nos numa situação bastante difícil na jornada de ação climática. Estamos a dar passos de bebé. Temos que ir mais depressa no que diz respeito à acção climática, porque este foi o ano mais quente de sempre para a humanidade. Muitos recordes aterrorizantes foram quebrados. Estamos a pagar com a vida e com o sustento das pessoas”, alerta.

A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP28, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, é mais uma oportunidade para o mundo se unir, corrigir o rumo e impulsionar o progresso para que se possa cumprir os objectivos e ambições do Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus celsius. Simon Stiell diz que a situação é preocupante e pede a acção de todos.

“Estamos num precipício, enfrentando o balanço global. E temos duas opções. Em primeiro lugar, podemos constatar a falta de progressos, ajustando as nossas melhores práticas e encorajando-nos a fazer mais. Decidimos em que momento estaremos num planeta seguros e resilientes. Decidimos financiar esta transição de forma adequada, incluindo a resposta a perdas e danos. E decidimos comprometer-nos com um novo sistema energético. Se não assinalarmos o declínio da era dos combustíveis fósseis tal como a conhecemos, saudamos o nosso próprio declínio. E escolhemos pagar com a vida das pessoas”, afirma.

O Secretário Executivo da ONU para as alterações climáticas refere que a transição energética para acelerar a redução das emissões de carbono tem que ser justa para todos os países. “Se essa transição não for justa, não faremos a transição de forma alguma. Garantir que todos - mulheres, povos indígenas e jovens, em toda a sua diversidade - tenham oportunidades iguais de beneficiar destas transições”, defende.

“No ano passado, disse que íamos fazer as coisas de forma diferente. Então, deixe-me explicar essa visão e o que vai acontecer nos próximos dois anos. Em 2024, os países apresentarão seu primeiro Relatório Bienal de Transparência. Isso significa que a realidade do progresso individual não pode ser ocultada. Também chegaremos a acordo na COP29 sobre como financiar esta mudança maciça. E que este seja o primeiro aviso oficial de que, no início de 2025, os países devem entregar uma nova contribuição determinada internamente. Por favor, comecem a trabalhar agora”, apela.

Para o responsável das Nações Unidas, são acções que levam à COP30, onde todos os compromissos - em matéria de financiamento, adaptação e mitigação - têm de estar alinhados com o objectivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus celsius.

A COP28 arrancou hoje e decorre até 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos. O evento mundial reúne entidades de todo o mundo num momento crítico para uma ação climática transformadora global. Cabo Verde está presente através de uma delegação chefiada pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

A Rádio Morabeza está no Dubai a convite da CFI - agence française de développement médias.