Hamas culpa ataques israelitas por morte de família israelita refém em Gaza

As Brigadas Al Qasam, braço armado do grupo islamita Hamas, anunciaram hoje a morte de três reféns israelitas da família argentino-israelita Bibas, alegando que morreram durante bombardeamentos do Exército israelita contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O movimento islamita refere-se como "sionistas" às vítimas, que foram identificadas como sendo um bebé de dez meses, o seu irmão mais velho e a sua mãe. "Três sionistas detidos morreram como resultado de anteriores bombardeamentos sionistas [por parte de Israel] sobre a Faixa de Gaza", precisaram as Brigadas Al Qasam em comunicado, que identifica as vítimas como Shiri Silverman Bibas, mãe de Kfir Bibas -- o bebé de dez meses -- e seu irmão Ariel, de quatro anos. Todos residiam no 'kibbutz' de Nir Oz, situado muito próximo da Cidade de Gaza, e foram feitos reféns e levados para Gaza juntamente com o pai da família, Yarden Bibas, durante o ataque do Hamas em 07 de Outubro, com um balanço de cerca de 1.200 mortos e 240 pessoas enviadas para a Faixa de Gaza, segundo as autoridades israelitas. Nos últimos dias, e na sequência da libertação de 81 reféns -- 61 israelitas e 20 estrangeiros -- inserida na troca de crianças e mulheres por presos palestinianos e em paralelo à trégua decretada em Gaza, ocorreu uma polémica pelo facto de as crianças e a mãe da família Bibas não terem sido libertadas, e pelo facto de Kfir ser o de menor idade entre todos os sequestrados. Há pouco dias, outras familiares da família Bibas indiciaram que receavam pela saúde dos detidos e pediram a sua libertação, atendendo ao cessar-fogo temporário que vigora desde sexta-feira. Segundo Avichai Andraee, porta-voz em língua árabe do Exército israelita, a família foi inicialmente sequestrada pelo Hamas, mas foi transferida para outro grupo armado palestiniano, que a terá mantido em seu poder na zona de Khan Yunis. "Todas as restantes crianças já foram libertadas. Não sabemos onde estão retidos ou qual o seu estado de saúde", afirmou em conferência de imprensa Ofri Bibas, irmã do pai, Yarden, e tia das crianças. No âmbito do acordo sobre a troca de reféns por presos e que hoje vai prosseguir, deverão ser hoje libertados 10 israelitas em troca de 30 presos palestinianos, 15 mulheres e 15 crianças. A trégua, que já foi prolongada entra as partes, deverá terminar na noite de hoje, mas prosseguem negociações para um novo prolongamento.

