Guterres denuncia "catástrofe humanitária épica" em Gaza e pede ajuda

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, denunciou hoje uma "catástrofe humanitária épica" em curso em Gaza e salientou que o nível de ajuda que entra no enclave continua "completamente inadequado", pedindo um aumento imediato.

Numa reunião de nível ministerial do Conselho de Segurança da ONU para abordar a situação em Gaza, Guterres frisou que os civis em Gaza necessitam de um fluxo contínuo de ajuda humanitária e de combustível para que vidas sejam salvas.

"O povo de Gaza está no meio de uma catástrofe humanitária épica diante dos olhos do mundo. Não devemos desviar o olhar", disse, perante o corpo diplomático presente no Conselho.

"É necessário muito, muito mais para começar a responder às necessidades humanas em Gaza", defendeu