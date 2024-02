Coroação de Rei Carlos III com pompa e tradição

​O Rei Carlos III vai ser hoje coroado formalmente, juntamente com a esposa, a rainha consorte Camilla, numa cerimónia plena de pompa e tradições seculares que aconteceu pela última vez há 70 anos.

O evento é essencialmente simbólico, pois Carlos III foi proclamado chefe de Estado logo após a morte da mãe, Isabel II, em setembro, e o ritual tem vindo a ser repetido há mais de 900 anos na Abadia de Westminster, abrilhantado pelas ostensivas jóias da coroa e trajes exuberantes.

O Reino Unido é a única monarquia europeia a manter uma celebração religiosa na coroação, que assinala a atribuição da graça de Deus ao soberano.

O programa do dia começa com a “Procissão do Rei” do Palácio de Buckingham até à Abadia de Westminster numa carruagem de cavalos, uma viagem de cerca de dois quilómetros.

A cerimónia está prevista começar às 11:00 (mesma hora em Lisboa) e durará cerca de duas horas, conduzida pelo Arcebispo de Cantuária Justin Welby, o líder espiritual da Igreja Anglicana.

O repertório musical vai juntar temas clássicos e composições modernas, procurando “refletir o papel do monarca hoje e olhar para o futuro, ao mesmo tempo que se enraíza em tradições históricas e pompa”, explicou o Palácio.

Carlos III, de 74 anos, preferiu um serviço mais simples e mais curto do que o da mãe em 1953, perante uma audiência reduzida a 2.000 pessoas, entre dignitários e realeza estrangeira, políticos britânicos e sociedade civil.

Ainda assim, parte do protocolo repete-se há séculos, sendo o único segmento que é obrigatório por lei o “Juramento de Coroação”, escrito em 1688, que tem variado ao longo dos séculos para refletir a evolução na composição territorial do Reino Unido e dos países sob a coroa britânica.

Carlos III terá de jurar que vai governar “segundo as leis”, promover justiça e proteger a religião anglicana, da qual o monarca é o chefe supremo.

De seguida, sentado no trono, o Rei será ungido com óleo pelo arcebispo, e receberá o manto real, a esfera (um globo de ouro com uma cruz no topo), o ceptro e a coroa de São Eduardo, que será colocada sobre a cabeça do soberano.

A Rainha Camilla, de 75 anos, será coroada na mesma cerimónia, após a qual o casal fará a “Procissão de Coroação” de regresso ao Palácio de Buckingham, acompanhados desta vez por cerca de 4.000 militares aprumados com uniformes de gala.

Para concluir as festividades públicas do dia, a família real deverá aparecer na varanda do Palácio para saudar a multidão e ver cerca de 60 aviões da Força Aérea sobrevoar o Palácio.

Os festejos continuam pelo fim-de-semana, prolongado graças ao feriado nacional na segunda-feira decretado para a ocasião pelo Governo.

No domingo, 07 de maio, milhares de pessoas em todo o país deverão marcar o acontecimento com “o Grande Almoço da Coroação” na forma de festas de rua.

À noite, terá lugar o “Concerto da Coroação” no recinto do Castelo de Windsor, com artistas como Take That, Katy Perry e Lionel Richie e presenciado por 10.000 pessoas que receberam bilhetes sorteados.

Na segunda-feira, 08 de maio, a população é encorajada a participar no “The Big Help Out”, que visa impulsionar os britânicos a fazerem voluntariado.