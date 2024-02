Sobe para nove número de mortos em tiroteio na Sérvia. Oito são crianças

O suspeito, um estudante do sétimo ano do ensino básico, foi detido.

Pelo menos nove pessoas foram mortas hoje, incluindo oito crianças, num tiroteio provocado por um adolescente numa escola em Belgrado, anunciou a polícia sérvia.

O guarda escolar da escola básica Vladislav Ribnikar, no centro de Belgrado, também morreu no tiroteio.

De acordo com as autoridades policiais, outras seis crianças e uma professora ficaram feridas.

O suspeito, um estudante do sétimo ano do ensino básico, foi detido, segundo a polícia. O adolescente - identificado pelas iniciais K.K., nascido em 2009 - era aluno na escola onde ocorreu o tiroteio.

A polícia acrescentou que o adolescente aparentemente disparou vários tiros, com arma do seu pai, contra outros alunos e o guarda que fazia a segurança da escola.

As autoridades receberam uma chamada telefónica a propósito de um tiroteio na escola Vladislav Ribnikar, por volta das 08:40, horário local (05:40 em Cabo Verde), referiram as autoridades policiais, que isolaram os quarteirões em redor.

Imagens dos meios de comunicação locais mostraram a comoção do lado de fora da escola quando a polícia retirou o suspeito do tiroteio do local.

Tiroteios em massa na Sérvia são extremamente raros, mas ainda permanecem no país muitas armas utilizadas nas guerras da década de 1990, que se seguiram à desintegração da Jugoslávia.

O ensino básico na Sérvia é composto por oito anos de escolaridade.