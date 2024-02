Ataque na capital económica do Equador faz dez mortos

Dez pessoas morreram num ataque ocorrido na cidade portuária de Guaiaquil, a capital económica do Equador, que está sob estado de emergência devido à violência motivada pelo tráfico de droga, anunciaram hoje as autoridades locais.

O ataque "deixou dez pessoas mortas e um ferido", disse a polícia aos jornalistas através de uma mensagem de Whatsapp, citada pela agência de notícias francesa, a France-Presse (AFP).

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador tem visto o narcotráfico crescer e apreendeu mais de 100 toneladas de droga, tendo registado quase 900 homicídios só no primeiro semestre do ano passado, de acordo com os órgãos de comunicação locais.

Há vários meses que o Equador enfrenta uma onda de crimes violentos, que levou à demissão do secretário de segurança pública e levou a operações militares em massa para controlar armas, munições e explosivos, e que são permanentes em todo o país, com várias cidades a sofrerem restrições de movimentação das pessoas.