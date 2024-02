Zelensky acusa russos de destruírem Mariupol. "Não há casas intactas"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que mais de 90% de Mariupol foi destruída no último ano pelas forças russas que tomaram a cidade nas margens do Mar de Azov.

"Viviam ali quase meio milhão de pessoas e agora, praticamente, não há casas intactas", anunciou Zelensky numa mensagem publicada nas suas redes sociais, juntamente com um vídeo no qual compara imagens de satélite de 2021 com outras imagens deste ano.

As imagens, obtidas através do Google Maps depois de o 'site' ter actualizado as suas imagens de Mariupol pela primeira vez desde o início da invasão russa, mostram blocos inteiros de edifícios que têm vindo a desaparecer desde meados de Março do ano passado.

"O Estado terrorista russo fez tudo o que pôde para destruir esta cidade. Mais de 90% de Mariupol foi destruída", concluiu Zelensky na sua mensagem.

Depois de um cerco de meses, as últimas forças ucranianas que se mantinham na cidade da região de Donetsk, parcialmente anexada pela Rússia, entregaram as suas armas em 20 de Maio do ano passado.

O ataque russo à Ucrânia começou há mais de um ano, sendo que os bombardeamentos ocorridos na madrugada de sexta-feira já foram considerados os piores dos últimos dois meses, tendo atingido várias zonas residenciais de cidades no centro e no sul do país.

Para a Comissão Europeia, estes últimos bombardeamentos são crimes de guerra e por isso "não haverá impunidade" para os envolvidos.